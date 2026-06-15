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Ternate si veste di sardo: sapori e tradizioni al Parco Berrini con “Dü Dì in Sardegna”

Un fine settimana tra gusto e cultura organizzato dall’ASD Ternatese Calcio sulle sponde del lago: prenotazioni aperte da mercoledì 3 giugno

DU DI\' in SARDEGNA
Sagre, Fiere e Feste

19 Giugno 2026 - 21 Giugno 2026

I profumi, i sapori e le tradizioni della Sardegna sbarcano sulle sponde del lago di Comabbio. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, la tensostruttura del Parco Berrini di Ternate ospiterà la manifestazione “Dü Dì in Sardegna”, un evento interamente dedicato alla cultura gastronomica e folkloristica dell’isola.

L’evento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’ASD Ternatese Calcio, promette di portare nel cuore del Varesotto l’autenticità della cucina barbaricina e campidanese. Tra i grandi protagonisti della cucina ci saranno i fratelli Musiu, in arrivo direttamente da Cagliari, e Daniele Agus da Seulo (Nuoro), considerati tra i migliori maestri arrostitori del 2026, pronti a deliziare i presenti con il classico e inimitabile porceddu sardo e altre specialità della tradizione.

Oltre al buon cibo, le tre serate saranno animate da spettacoli di musica dal vivo e live show. Per partecipare alla manifestazione ed assicurarsi un posto a sedere, l’organizzazione ha previsto l’obbligo di prenotazione. Sarà possibile riservare il proprio tavolo a partire da mercoledì 3 giugno chiamando il numero di telefono dedicato.

Maggiori Informazioni

15 Giugno 2026

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di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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