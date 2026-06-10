Terra e Laghi Festival: a Varzo il teatro prende vita nel nome di Christine e Hans Andersen

Giovedì 6 agosto alle ore 21 sulla Scalinata della chiesa parrocchiale lo spettacolo dedicato alle famiglie di e con Prisca Mornaghini e Antonello Cecchinato

Il sipario si apre presso il Comune di Varzo (VB) che ospiterà il 6 agosto alle h 21.00 presso la Scalinata della chiesa parrocchiale, la COMP. I GIULLARI DI GULLIVER (svizzera), con uno spettacolo dedicato alle famiglie

CHRISTINE E HANS ANDERSEN

Di e con Prisca Mornaghini e Antonello Cecchinato

Christine e Hans sono fratello e sorella. Lei scrittrice, lui… dà una mano come può, aiutandola a dar forma ai personaggi. Li vediamo all’opera nell’invenzione di una storia. Quale? Si scoprirà durante lo spettacolo! Per la creazione ci siamo ispirati alla storia “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Hans Christian Andersen. La scena comprende il tavolo al quale lei scrive a macchina e una sedia. Attorno a questi elementi vediamo muoversi i personaggi della storia: sia quelli della versione classica, che altri di nostra invenzione. La domanda che ci guida è: a cosa è dovuta la stupidità? È semplice mancanza d’intelligenza o c’è dell’altro? In ogni caso non abbiamo una risposta.

Un sentito ringraziamento va a tutta l’Amministrazione comunale di Varzo ed in particolare al suo primo cittadino, il Sindaco Bruno Stefanetti, e al suo Assessore alla cultura Milvio Luongo per aver scelto uno spettacolo divertente e con una forte valenza educativa indirizzato a tutta la cittadinanza.

Celebriamo 20 anni di storia

Terra e Laghi il Festival teatrale itinerante che attraversa l’area insubrica, celebra quest’anno due decenni di attività con “Geografie del possibile”, il tema della ventesima edizione che si svolgerà da maggio a novembre.

Vent’anni di teatro diffuso sul territorio, 44 comuni coinvolti, 85 spettacoli distribuiti nell’arco di sette mesi tra maggio e novembre, e un pubblico che nel corso delle edizioni ha sfiorato le 300mila presenze.

«Celebriamo vent’anni di storia, di incontri, condivisioni e forti emozioni. Celebriamo l’arte, il teatro e il territorio che la ospita, un territorio che è al margine, che è confine, che è spesso dormitorio, che è dimenticato – ha spiegato Silvia Priori, direttrice artistica del festival – Terra e Laghi ha trasformato la geografia in una drammaturgia in cui i confini non sono barriere ma possibilità, in cui le distanze diventano incontro. Nei confini si impara a guardare oltre. Nelle periferie si custodisce il bisogno più urgente di comunità. Nei luoghi dimenticati si accende la scintilla del possibile».

Da dieci comuni a una rete internazionale

Il festival, che coinvolge comuni della Lombardia, del Piemonte, del Canton Ticino e della Macroregione alpina, si distingue per la capacità di tessere una rete capillare tra amministrazioni locali, istituzioni e associazioni culturali, portando spettacoli anche nei borghi più piccoli del territorio. Nato come progetto tra dieci comuni dell’Insubria, è oggi un network internazionale che coinvolge oltre cento enti pubblici e privati.

L’ orgoglio di regione Lombardia

«Siete riusciti in questi vent’anni a creare una rete importante che ha coinvolto comuni, reti istituzionali e associazioni non solo in Lombardia ma anche in Svizzera e in altri territori europei – ha detto Francesca Caruso, definendo il Festival – uno dei festival più estesi e significativi dell’area alpina. Un motivo di orgoglio e valorizzazione della nostra terra che ha raggiunto un numero importante di spettatori, quasi 300mila».

La cultura non è un lusso

“La cultura non è un lusso, né un ornamento, ma una necessità - sostiene Silvia Priori – che andrebbe insegnata nelle scuole alla pari della matematica.”

Fondamentale per il festival il sostegno delle istituzioni: Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Regio Insubrica, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, oltre ai 39 Comuni dell’Insubria e ai 5 Comuni della Macroregione Alpina. Un riconoscimento particolare va a Teatro Blu, che dal 2021 è una delle poche compagnie lombarde riconosciute dal Ministero come Impresa di produzione teatrale nel campo della ricerca e dell’innovazione.