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Terza edizione del premio “tg Poste“, candidature fino al 30 giugno

Sono aperte le iscrizioni al concorso rivolto ai giornalisti under 35 e ai praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine. Tre le categorie: articolo per carta stampata o web, servizio televisivo o contenuto video per i social media

Generico 08 Jun 2026

C’è tempo fino al 30 giugno per candidarsi al Premio giornalistico TG Poste, iniziativa promossa da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio diretto e innovativo. A scegliere il vincitore del Premio TG Poste 2026 sarà la giuria di eccellenza, formata dai Direttori delle più importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali.

Il Premio è aperto agli under 35 iscritti all’Ordine dei giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Odg. Il primo classificato riceverà una borsa di studio per frequentare un corso di alta formazione giornalistica all’estero e avrà l’opportunità di vivere un’esperienza professionale nella Comunicazione di Poste Italiane. Le candidature dovranno essere inviate al sito dedicato, all’indirizzo premiotgposte.posteitaliane.it.

I partecipanti dovranno realizzare un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito per carta stampata o testate web; un servizio televisivo o un contenuto informativo video per i social media che – ispirandosi a fatti di cronaca e attualità – tratti argomenti attinenti ai principali settori nei quali opera Poste Italiane:

  • Innovazione, trasformazione digitale;
  • Economia sostenibile, territori, progetto Polis;
  • Corrispondenza, pacchi, e-commerce.

TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane, è visibile negli uffici postali e sui siti web dell’azienda, e va in onda ogni giorno in diretta alle 12 aprendo una finestra sul mondo per offrire una panoramica sui più importanti fatti dell’attualità economica, politica e culturale italiana e internazionale, approfonditi grazie al contributo di esperti e firme del giornalismo, proponendo in ciascuna edizione focus tematici sulle iniziative e sul business della più grande azienda italiana.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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