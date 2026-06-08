Terzo lotto dell’ospedale Del Ponte di Varese: Astuti chiede a Regione di chiarire risorse e tempi
Il Consigliere regionale dei Democratici ha presentato un'interrogazione alla giunta lombarda per sapere se le risorse oggi disponibili siano sufficienti a realizzare il progetto originario o se la Regione stia valutando ridimensionamenti
A dieci anni dagli stanziamenti il terzo lotto dell’ospedale Del Ponte di Varese è ancora da completare e il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti ha presentato nei giorni scorsi una interrogazione alla giunta lombarda per fare maggiore chiarezza, verificare se le risorse promesse siano ancora disponibili e conoscere tempi certi per il completamento di un’opera attesa da anni.
«Il Del Ponte rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale per la cura della mamma e del bambino e negli anni ha saputo costruire competenze e professionalità di altissimo livello – sottolinea Astuti nel documento -. Ma non possiamo continuare a parlare di eccellenza, senza affrontare il nodo di una struttura incompleta e di criticità che si trascinano ormai da troppo tempo».
I soldi per realizzare il terzo lotto dell’ospedale Del Ponte non bastano: il progetto riparte da zero
Il consigliere dem ricorda come il completamento del terzo lotto fosse stato annunciato e finanziato già nel 2016: «Nel 2019 avevamo chiesto con forza di stanziare le risorse necessarie perché era già evidente che senza quest’ultimo intervento il progetto sarebbe rimasto incompiuto. A novembre dello stesso anno avevamo accolto positivamente il finanziamento annunciato dalla Regione. Oggi, a distanza di anni, chiediamo che fine abbiano fatto quelle risorse e perché i lavori siano ancora fermi».
L’interrogazione affronta anche le condizioni strutturali di alcune aree dell’ospedale. «Parliamo di reparti che ospitano mamme, bambini e persone fragili dove ancora oggi mancano climatizzazione adeguata, servizi igienici moderni e spazi idonei. Penso in particolare al Padiglione Leonardo e alla Cardiologia pediatrica, ma anche a una situazione inaccettabile come quella della mensa dipendenti, ancora collocata in container provvisori. Non è dignitoso per chi ogni giorno garantisce assistenza e cure».
Per Astuti il tema riguarda il futuro stesso del presidio varesino: «Il terzo lotto non è un’opera accessoria. È l’elemento indispensabile per completare il polo materno-infantile, integrare servizi oggi frammentati e consolidare il ruolo strategico del Del Ponte per Varese, per il territorio e per tutta la Lombardia. La Regione deve assumersi la responsabilità di dare finalmente tempi certi e un piano chiaro».
Con l’interrogazione il consigliere dem chiede inoltre di conoscere se le risorse oggi disponibili siano sufficienti a realizzare il progetto originario o se la Regione stia valutando ridimensionamenti, oltre alle tempistiche per affidamenti, cantieri e completamento dell’opera.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.