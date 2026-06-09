Terzo Settore: CSV Insubria lancia una call per esperti a supporto delle associazioni

Un ponte operativo per favorire l’incontro tra le necessità di crescita del Terzo Settore e le competenze professionali presenti sul territorio. CSV Insubria ha annunciato l’avvio di una raccolta pubblica di manifestazioni di interesse finalizzata alla creazione di un elenco consultabile di esperti, consulenti e realtà formative.

La misura nasce in stretta sinergia con il bando regionale “Volontariato e Territorio” recentemente promosso da Regione Lombardia. Si tratta di uno stanziamento economico volto a finanziare lo sviluppo logistico, organizzativo e progettuale delle associazioni lombarde ; tuttavia, per l’accesso e l’ottimizzazione di tali risorse, gli enti necessitano frequentemente di un affiancamento specialistico esterno.

Gli ambiti di intervento e l’accompagnamento degli ETS

L’elenco predisposto dal Centro di Servizio per il Volontariato garantirà trasparenza e accessibilità agli Enti del Terzo Settore (ETS) impegnati a individuare i partner ideali per i propri piani di sviluppo. I professionisti coinvolti affiancheranno le realtà associative in dinamiche strategiche quali il rafforzamento dei modelli interni, l’innovazione dei servizi di prossimità, il potenziamento delle reti territoriali e la transizione ecologica e digitale.

Le aree di competenza per le quali è possibile candidarsi spaziano dalla progettazione sociale e valutazione d’impatto al fundraising, passando per la comunicazione strategica, la gestione delle risorse umane, la digitalizzazione, la sicurezza e la privacy.

Chi può candidarsi e i requisiti d’accesso

La chiamata è indirizzata a una platea estesa di soggetti fisici e giuridici: professionisti iscritti agli albi con partita IVA, studi professionali associati, società di consulenza, enti formativi, cooperative sociali, fondazioni e organizzazioni di volontariato.

Per poter essere inseriti nella banca dati, i candidati dovranno dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti parametri selettivi:

Iscrizione all’Albo Regionale della Lombardia per i servizi al lavoro.

Iscrizione alla sezione B dell’Albo Regionale della Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale.

Aver già completato con esito positivo almeno tre distinti incarichi di consulenza o docenza negli specifici ambiti indicati dalla call.

Dall’organizzazione precisano che l’elenco manterrà una natura esclusivamente informativa e di facilitazione. L’iscrizione non costituirà un accreditamento ufficiale o una valutazione di merito qualitativo da parte di CSV Insubria, né determinerà l’assegnazione automatica di fondi o la formulazione di graduatorie. La selezione finale del consulente resterà in capo alla libera e autonoma responsabilità di ogni singola associazione.

Scadenze e contatti utili

La domanda di inserimento deve essere formalizzata per via telematica compilando l’apposito modulo “Form volontariato e territorio” disponibile sulla piattaforma ufficiale all’indirizzo www.csvlombardia.it.

L’elenco dei profili idonei sarà pubblicato e liberamente consultabile a partire dalla metà di luglio sul sito web di CSV Insubria. Successivamente, entro il 30 luglio, la totalità dei dati raccolti confluirà nel portale unico regionale di CSV Lombardia. Per richieste di chiarimento o approfondimenti operativi sull’iniziativa è possibile contattare via email i referenti dell’area progettazione ai recapiti e.zulli@csvlombardia.it o a.cascone@csvlombardia.it.