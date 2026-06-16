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Terzo Settore, Monti: “8,4 milioni per rafforzare il welfare di prossimità e le comunità lombarde”

Il commento del Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia all’iniziativa inserita nell’ambito dell’Accordo di Programma 2025-2027 tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Emanuele Monti

«Accogliamo con grande soddisfazione il nuovo Avviso promosso da Regione Lombardia, che mette a disposizione oltre 8,4 milioni di euro per sostenere progettualità di interesse generale realizzate dagli enti del Terzo Settore, in particolare Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore». Lo dichiara Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, commentando l’iniziativa inserita nell’ambito dell’Accordo di Programma 2025-2027 tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

«Si tratta di un investimento importante – prosegue Monti – che rafforza il ruolo strategico del Terzo Settore come protagonista delle politiche di welfare di prossimità, capace di intercettare i bisogni reali delle comunità e di costruire risposte innovative attraverso reti territoriali e modelli collaborativi».

Il nuovo Avviso finanzierà interventi articolati su quattro aree strategiche: sostegno alla famiglia e alla genitorialità, promozione del benessere dei giovani e contrasto alla solitudine; inclusione sociale e lotta alle fragilità, con particolare attenzione alla povertà e al rafforzamento della cittadinanza attiva; politiche per la disabilità orientate all’autonomia, all’inclusione e all’accessibilità dei servizi; e promozione delle pari opportunità, con azioni contro ogni forma di discriminazione e per il contrasto alla violenza di genere.

«L’obiettivo – aggiunge Monti – è valorizzare la capacità progettuale degli enti del Terzo Settore, rafforzare le reti tra soggetti pubblici e privati e promuovere interventi realmente vicini alle persone e ai territori, in un modello di welfare che genera coesione sociale e risposte concrete ai bisogni emergenti».

I progetti potranno contare su contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili e saranno valutati in base alla qualità delle partnership, all’efficacia degli interventi e alla sostenibilità complessiva delle iniziative.

«Desidero ringraziare l’assessore Lucchini per il lavoro svolto e il presidente Attilio Fontana per il costante sostegno alle politiche di welfare regionale. Questo Avviso conferma la direzione di una Regione attenta alle fragilità e impegnata a costruire comunità più inclusive e solidali», conclude Monti.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026
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