Tessera nominale e membership a punti: ecco la nuova campagna abbonamenti di Pallacanestro Varese

È ricca di novità la nuova campagna abbonamenti intitolata di Pallacanestro Varese, intitolata “Sarà perché tifiamo” e aderente per forza di cose alle nuove normative legate all’obbligo del biglietto nominale come avviene nel calcio. A questo “capitolo” il club biancorosso ha aggiunto alcune innovazioni legate al nuovo “ambiente digitale” che comprende il rinnovato sito internet e la nuova app, attraverso cui saranno disponibili una membership e un programma a punti (loyalty program) con cui ottenere premi e ricompense. NELLA GALLERY trovate tutte le tariffe.

Galleria fotografica Campagna abbonamenti 2026-2027 Pallacanestro Varese 4 di 6

TRE TIPOLOGIE – La principale novità è la suddivisione in tre tipologie di tessera che i tifosi possono acquistare a partire da lunedì 22 giugno. L’abbonamento Base non è cedibile e ha come benefit uno sconto del 10% per un acquisto nel merchandising lungo la stagione. La tessera Premium permette invece la possibilità di fare il cambio nominativo gratuito del proprio posto (nel caso di un tifoso impossibilitato a partecipare alla partita). In questo caso è anche possibile rivendere il posto per la singola gara recuperando parte del valore: i soldi così accumulati potranno essere riutilizzati come credito sull’account Vivaticket (l’azienda partner per la biglietteria) di Pallacanestro Varese. A questi si aggiungo l’All Inclusive che è uguale al Premium ma con in più già incluso il primo girone della coppa europea. Ovviamente i tre step hanno costi differenti.

PREZZI E SCONTI – In generale gli abbonamenti subiranno un lieve ritocco nell’ordine del 3,5% in più ma – garantisce la società – sarà mantenuto il risparmio medio del 25% sull’acquisto dei biglietti (a loro volta mediamente aumentati). Sono previsti sconti sia per i giovani (Under 18 e universitari) sia per gli Over 65. In questi casi non si può rinnovare direttamente l’abbonamento online ma bisognerà inviare una una email (biglietteria@pallacanestrovarese.it) alla società che agevolerà poi il rinnovo. Infine è stata pensata una promozione per le famiglie.

TRE FASI – I tifosi potranno rinnovare le tessere (o acquistarle per la prima volta) in tre fasi distinte, o in presenza alla Itelyum Arena oppure online passando dal sito ufficiale e da Vivaticket. La prima scatta lunedì 22 giugno e sarà attiva fino al 4 luglio dal vivo (o all’8 luglio online) Gli orari sono dalle 16 alle 19 (lunedì-venerdì) e 10-13 / 14-17 (al sabato).

La seconda fase andrà dal 13 luglio al 31 agosto con prezzi leggermente superiori, l’ultima sarà a settembre dal 7 al 12 del mese e sarà quella con i costi maggiori.

I tifosi che vogliono rinnovare l’abbonamento possono compilare in anticipo attraverso la App i moduli relativi alla privacy, così da velocizzare le procedure al palazzetto.

Chi era abbonato lo scorso anno e non ha potuto usufruire della 15a partita di campionato, quella cancellata contro Trapani, riceverà una gift card (a campionato iniziato) con una somma simile al rateo del proprio abbonamento. Potrà spendere la cifra all’interno del mondo Pallacanestro Varese.

NUOVI SETTORI – Ci sono due novità: la prima fila della galleria, creata sul finire della scorsa stagione, avrà un prezzo leggermente più alto perché molto simile all’ultima fila di tribuna gold. La fila al di sotto degli skybox sarà nominata Gold Premium, darà diritto a un’area hospitality e sarà fornita di poltrone imbottite al posto dei seggiolini.

ARRIVA LA MEMBERSHIP – L’altra grande novità insieme al biglietto nominale è l’arrivo della membership legata a Pallacanestro Varese e chiamata “Sono Biancorosso”: ne sono previste due versioni, quella Plus (già inclusa negli abbonamenti Premium e All Inclusive) e quella Platinum. Entrambe possono essere sottoscritte anche da chi non acquista l’abbonamento (a 49 e 109 euro rispettivamente): si tratta di programmi cui si accede tramite la App che servono a raggiungere una serie di servizi e benefit legati a Pallacanestro Varese. Tra questi il già citato “Loyalty Program” che permette di accumulare punti da trasformare poi in premi e riconoscimenti. Questo programma sarà in seguito aperto ad aziende e negozi locali, così che il tifoso potrà ricavare punti anche facendo acquisti in luoghi convenzionati.