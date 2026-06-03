«Tessile Lombardia 2026», al via la competizione per startup innovative: in palio 150mila euro

È partita «Tessile Lombardia 2026», la competition promossa da Regione Lombardia in collaborazione con dieci università lombarde per sostenere la nascita di nuove imprese e startup innovative nel settore del tessile e della manifattura tessile avanzata.

L’obiettivo è favorire soluzioni tecnologiche capaci di rispondere ai bisogni specifici delle imprese corporate già operanti nel settore, in una logica di co-innovazione. Tra gli atenei coinvolti figura anche l’Università degli Studi dell’Insubria, con sedi a Varese e Como, insieme al Politecnico di Milano, all’Università degli Studi di Milano, all’Università Bocconi, all’Università degli Studi di Bergamo, all’Università di Pavia, all’Università di Brescia, alla Cattolica del Sacro Cuore, allo IULM e all’Università Milano-Bicocca. Un segnale concreto di come il territorio varesino sia parte attiva di questa iniziativa regionale, in un settore storicamente radicato nella provincia.

I premi e chi può partecipare

Il montepremi messo a disposizione da Regione Lombardia ammonta a 150mila euro, suddivisi in sei premi da 25mila euro ciascuno, non cumulabili tra loro, assegnati ai vincitori nelle categorie tematiche che saranno individuate in esito a una preventiva manifestazione di interesse rivolta alle imprese della filiera. A questi si possono aggiungere eventuali premi speciali delle imprese corporate partecipanti. I contributi sono a fondo perduto, nel regime de minimis.

Possono partecipare startup costituite in forma societaria da non oltre tre anni, con almeno una sede operativa in Lombardia e iscritte come imprese innovative nel registro delle imprese. Chi non è ancora costituito potrà farlo entro il 30 giugno 2027, prima dell’erogazione del premio.

Come candidarsi

Le candidature si presentano sulla piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia. Le iscrizioni sono aperte dal 18 maggio al 31 luglio 2026.

La selezione si articola in tre fasi: una prima scrematura fino a 30 semifinalisti, una seconda selezione fino a 16 finalisti, e la premiazione finale prevista per fine ottobre 2026. La giuria è composta da business angel, esperti di early-stage financing, manager d’impresa e specialisti del settore tessile.

L’8 giugno è in programma un evento di presentazione della competition, disponibile anche in diretta streaming.

Tutte le informazioni e i documenti ufficiali sono disponibili sul sito di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it/attiv ita-produttive-imprese/start- up-e-avvio-di-impresa/tessile- lombardia-2026