Tessile tecnico, il comparto che a Varese non ha mai smesso di crescere: numeri e filiere dietro l’accordo per il 2027

Dietro l’annuncio della nascita di Advanced Textiles Meetings Varese 2027 c’è un comparto che in provincia di Varese vale più di quanto la sua immagine tradizionale lasci intendere. Lo raccontano i numeri elaborati dal Centro Studi di Confindustria Varese e illustrati da Giuseppe Tronconi, presidente del Gruppo Tessile e Abbigliamento dell’associazione, in occasione della firma dell’accordo con Camera di Commercio, Confartigianato Imprese Varese e la società ABE.

Il dato più ristretto riguarda le imprese varesine specializzate proprio nel tessile-abbigliamento tecnico: 1.100 addetti. Un numero che però sale a oltre 2.400 se si considera anche il finissaggio collegato al comparto, e che arriva ben a 10.800 se lo sguardo si allarga a tutto il settore tessile e abbigliamento del territorio, comprendendo il meccanotessile – cioè i macchinari che lavorano fibre e tessuti particolari. «Numeri importanti, che dimostrano come solo apparentemente il tessile sia un settore maturo» ha sottolineato Tronconi.

Il tessile tecnico, in altre parole, non è una nicchia laterale ma un’evoluzione del settore che ha già preso forma su più fronti: nei materiali, nei processi produttivi e negli ambiti di applicazione. Tronconi ne ha indicato l’estensione elencando i settori che oggi assorbono produzione tessile tecnica varesina: aerospazio, agricoltura, industria alimentare, automotive, edilizia e costruzioni, abbigliamento, trasporti, medicale, protezione e sicurezza, sport e tempo libero. Una filiera che, dal lato dell’offerta, comprende l’intero ciclo produttivo: finissaggio, tintoria, tessitura, confezionamento.

È su questa base che si è costruita la candidatura di Varese, e di Malpensafiere, a ospitare la prima edizione italiana di un format che ABE, società francese specializzata in “one-to-one meeting” tra aziende, organizza da vent’anni a Troyes con il nome di CITEXT — International Business Convention for Technical Textiles and Soft Functional Materials, in programma ogni due anni (la prossima edizione il 29 e 30 settembre 2026). «L’idea di portare in Italia a MalpensaFiere lo stesso tipo di evento, in alternanza all’edizione francese, è un’occasione che riconosce nella nostra provincia un territorio di riferimento a livello internazionale di questo comparto», ha spiegato Tronconi.

C’è infine un capitolo che lega il tessile tecnico varesino a un percorso di economia circolare e inclusione sociale. Tronconi ha richiamato il protocollo siglato da Camera di Commercio di Varese, Casa Circondariale di Busto Arsizio, Confindustria Varese, Confartigianato Imprese Varese e CentroCot, nato da un’esperienza che da oltre un anno coinvolge il carcere di Busto Arsizio: la lavorazione di scarti e materiali tecnici tessili all’interno della struttura penitenziaria, su impulso di quella che Tronconi ha definito “prime contractor” del settore in provincia, Grassi Spa. «Tutto ciò dimostra il grande fermento del nostro settore in provincia», ha concluso il presidente del Gruppo Tessile e Abbigliamento di Confindustria Varese.