The Sound of Peace, tre concerti per celebrare il valore della pace a Gallarate, Legnano e Gazzada Schianno

Tre appuntamenti tra giugno e luglio con il Coro e l’Orchestra Sinfonica Amadeus dedicati a pace, dialogo e speranza. Al fianco dell’associazione la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

La pace come valore fondamentale da custodire e trasmettere alle nuove generazioni, utilizzando la musica come linguaggio universale. Nasce con questo obiettivo “The Sound of Peace”, il nuovo progetto artistico promosso dall’Ensemble Amadeus. Tra giugno e luglio, il Coro e l’Orchestra Sinfonica Amadeus toccherà Gallarate, Legnano e Gazzada Schianno con tre grandi concerti dedicati al dialogo, alla memoria e alla speranza, in un periodo storico segnato da profonde tensioni internazionali.

Le tre tappe sul territorio

Il viaggio della musica per la pace inizierà sabato 13 giugno alle ore 21 nel cortile di Palazzo del Broletto a Gallarate, in occasione del Memorial Norma Papparotto Pozzi, fondatrice dell’azienda Fiamma. Il secondo appuntamento è fissato per il 27 giugno, sempre alle 21, nel cortile di Palazzo Malinverni a Legnano, per l’Opera di Solidarietà del Centro Culturale Ricreativo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Il sipario calerà infine il 10 luglio a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, nella cornice della rassegna “Musica in Villa”.

«La pace è importante e per questo va difesa, va custodita – sottolinea il maestro Marco Raimondi, presidente e direttore artistico di Amadeus –. Noi abbiamo vissuto questo periodo straordinario di pace di 80 anni, ma ora dobbiamo prendercene cura perché continui, dobbiamo riscoprirne il valore, il senso e farla nostra».

Dal “Va, pensiero” alle colonne sonore di Hollywood

Sul palco saliranno oltre 130 musicisti e coristi di diverse nazionalità, guidati dallo stesso maestro Raimondi. Il programma scelto per le tre serate promette di emozionare il pubblico unendo generi diversi, ma tutti caratterizzati da una forte carica evocativa.

«Durante il concerto eseguiremo un programma misto, dalla musica classica fino alle grandi colonne sonore dei film – spiega Raimondi –. Suoneremo Land of Hope and Glory, l’Inno alla Gioia di Beethoven, Fratello Sole e Sorella Luna del film di Franco Zeffirelli su San Francesco d’Assisi e tanti altri brani che dedichiamo alla pace e a quelle che sono sue necessarie premesse: la giustizia e la libertà».

Il pubblico potrà così spaziare dalle note liriche del “Va, pensiero” di Giuseppe Verdi fino ai grandi temi del cinema composti da giganti come Ennio Morricone, Riz Ortolani, Hans Zimmer, John Williams e Vangelis, tratti da pellicole celebri come “Mission”, “Il Gladiatore”, “Pirates of the Caribbean” e “Conquest of Paradise”.

Il sostegno della comunità e del territorio

L’iniziativa vede il supporto di Fondazione Cariplo, delle Fondazioni di Comunità e della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, da anni al fianco dell’Ensemble Amadeus per valorizzare il patrimonio culturale locale e rendere la musica accessibile a tutti.

«La pace nasce certamente dalle grandi decisioni politiche e diplomatiche, ma trova le sue fondamenta nella vita quotidiana delle persone, nelle comunità, nella capacità di ascoltare, accogliere e creare occasioni di confronto “The Sound of Peace” rappresenta proprio questo: un invito a fermarsi, ad ascoltare e a riscoprire il valore della pace attraverso un linguaggio universale capace di unire persone di età, esperienze e culture diverse. È un messaggio particolarmente significativo perché arriva attraverso l’arte, che da sempre accompagna l’umanità nei momentos più difficili, offrendo speranza, memoria e visioni di futuro» commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Un Ensemble con quasi trent’anni di storia

Alle spalle dell’evento c’è l’esperienza dell’Ensemble Amadeus, associazione non profit fondata nel 1997. Con una rete di oltre 600 soci e volontari, l’istituzione persegue da sempre il motto “la grande musica per tutti”, promuovendo la formazione musicale con un’attenzione speciale verso i giovani e le fasce più fragili della popolazione. L’orchestra e il coro, che contano al loro attivo oltre 1.200 concerti in tutta Europa, saranno diretti dal maestro Marco Raimondi, figura che unisce alla formazione musicale di stampo internazionale una lunga attività manageriale e accademica sul territorio.