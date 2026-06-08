Tolti i ponteggi a Villa Baragiola: Masnago ritrova la facciata dello storico complesso

I ponteggi che per mesi hanno nascosto la struttura sono stati completamente rimossi, restituendo allo sguardo dei passanti e dei residenti la facciata restaurata. Villa Baragiola, lo storico complesso ottocentesco situato nel cuore del rione di Masnago, si mostra nuovamente alla città nel suo rinnovato aspetto esterno lungo la via principale che attraversa il quartiere.

La rimozione delle strutture di cantiere segna una tappa fondamentale nel cronoprogramma dei lavori di riqualificazione che stanno interessando l’edificio e il suo parco, un’opera complessiva inserita tra i grandi progetti di rigenerazione urbana del capoluogo finanziati attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), oltre 12 milioni di euro nel programma Next Generation Eu. I dovranno concludersi necessariamente entro il 2026, pena il mancato finanziamento dell’opera.

Il recupero della struttura e il cantiere

L’intervento conservativo ha permesso di risanare le parti degradate della muratura esterna, degli intonaci e degli elementi decorativi della villa, che da anni necessitava di un’opera strutturale di messa in sicurezza e valorizzazione. I lavori, entrati nel vivo dopo l’apertura del cantiere e le successive fasi di analisi tecnica sui materiali originari, non si limitano all’estetica delle facciate ma coinvolgono il consolidamento degli spazi interni e la riorganizzazione funzionale degli ambienti.

L’obiettivo del progetto, d’intesa con la Soprintendenza, è quello di restituire alla comunità un bene storico non solo protetto dal punto di vista architettonico, ma pienamente fruibile e integrato nella vita culturale e sociale del quartiere, in continuità con la vicina area dei musei civici del Castello di Masnago.

Un progetto importante per il quartiere di Masnago e di tutta la città, con la creazione del nuovo polo museale, connesso agli spazi del Castello di Masnago, il recupero delle bellezze artistiche e architettoniche della dimora, la valorizzazione del parco e la realizzazione di nuovi spazi sociali.

Cosa è compreso nel progetto

Parte dell’ala più moderna verrà trasformata in mini alloggi a locazione calmierata da mettere a disposizione di quanti non hanno diritto alle case popolari ma necessitano di una soluzione più economica rispetto agli standard di mercato. In tutto saranno 23 appartamentini tra i 28 e i 56 metri quadrati. All’ultimo piano di Villa Baragiola verranno realizzati invece tre veri e propri studios, piccoli appartamenti per ospitare temporaneamente artisti coinvolti in attività culturali o atelier artistici.

Parte dei fondi, circa il 7% del totale, saranno destinati al parco della Villa che contiene specie arboree di pregio. Il parco avrà un entrata anche su Piazza Ferrucci, che cambierà aspetto e fisionomia. Su piazza Ferrucci si affacceranno anche i locali dell’ambulatorio del medico di base, che sono tra i luoghi pubblici previsti nel progetto. Serra e Voliera diventeranno luoghi pubblici integrati nel parco, mentre la villa vera e propria sarà la sede del museo, e all’interno di una sorta di giardino d’inverno interno sarà realizzato un bar funzionale al museo.

I prossimi passaggi

Con il completamento del restauro esterno e la liberazione visiva della facciata su via Borghi, le attività di cantiere proseguono ora focalizzandosi sulle finiture interne, sull’impiantistica tecnologica e sugli spazi di connessione. Parallelamente, l’attenzione si sposterà anche sulla valorizzazione delle pertinenze esterne e del parco circostante, elemento botanico e paesaggistico di rilievo per la dotazione di verde pubblico della zona.