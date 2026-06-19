Tommaso Police: “San Giulio a Cassano Magnago ha bisogno di un progetto vero, non di un semplice restyling”

Tommaso Police, esponente della di minoranza Lista Police, interviene sul recente intervento di riordino e riqualificazione dell’area attorno alla chiesa di San Giulio, nel centro di Cassano Magnago, invitando a distinguere tra un miglioramento estetico e un vero progetto di rigenerazione urbana.

Secondo Police, le opere realizzate hanno certamente contribuito a rendere più ordinata e curata la zona, ma non rappresentano una risposta strutturale alle criticità che da anni interessano il quartiere. «L’abbellimento estetico non guasta e porta ordine – osserva – ma restiamo onesti: si tratta di interventi puntuali, non di una rigenerazione».

L’esponente della lista civica sottolinea come l’intervento sia nato dalla necessità di eseguire lavori alla rete fognaria, che hanno comportato l’apertura della strada, la rimozione dei sampietrini e la successiva asfaltatura. Solo in un secondo momento sarebbero stati inseriti gli elementi di arredo urbano. «Utile, sì, ma non un progetto di rilancio», afferma.

Police si sofferma poi sul tema della sicurezza, sostenendo che il dibattito pubblico abbia posto l’attenzione soprattutto sulla sicurezza stradale, mentre i residenti sarebbero maggiormente preoccupati per questioni legate alla sicurezza urbana, come episodi di vandalismo e danneggiamenti. «Sono due piani diversi e non vanno confusi», evidenzia.

Nel suo intervento, Police contesta anche chi parla di una situazione ormai risolta. «La sicurezza non si dichiara, si costruisce», afferma, ricordando come il quartiere San Giulio conviva da anni con problemi che, a suo giudizio, non possono essere superati con interventi di carattere estetico.

Tra le questioni che ritiene ancora aperte, cita la progressiva perdita di attività commerciali, il tema dell’identità del quartiere e la necessità di un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte che riguardano il centro storico.

Per il futuro, Police propone un percorso partecipato che coinvolga residenti, commercianti e amministrazione attraverso strumenti come assemblee di quartiere, tavoli permanenti di confronto e una mappatura condivisa delle criticità. L’obiettivo, spiega, sarebbe quello di costruire un progetto capace di tenere insieme sicurezza, commercio, mobilità, valorizzazione storica e servizi.

«San Giulio può rinascere – conclude – ma servono scelte e una visione di lungo periodo. Un intervento nato da un cantiere tecnico non è una rigenerazione urbana e una narrazione eccessiva non può trasformarlo in ciò che non è. Mi auguro che quanto realizzato possa rappresentare un punto di partenza, perché altrimenti rischia di restare un’operazione fine a sé stessa».