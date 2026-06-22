Tommaso Terzago rimane un cardine dell’attacco dei Mastini
Il 32enne nato a Parigi è stato il secondo marcatore per punti e il terzo per gol nella scorsa stagione. Prosegue la campagna abbonamenti
Viaggia al ritmo di un annuncio al giorno (o quasi) la campagna di conferme messa in atto dai Mastini di hockey su ghiaccio che hanno aperto proprio nel fine settimana la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 di IHL. Dopo due veterani varesini (Vanetti e Borghi) e una colonna della difesa (Schina) il club giallonero ha diffuso la notizia della permanenza di un cardine dell’attacco Tommaso Terzago. (foto HCMV/AFG)
A differenza dei compagni citati, Terzago non ha una lunga militanza varesina alle spalle ma nell’unica stagione disputata all’Acinque Ice Arena, quella scorsa, è stato uno dei giocatori chiave in fase offensiva per la squadra di Da Rin e Matikainen. Il 32enne nato a Parigi ha contribuito al cammino dei Mastini con 41 punti i regular season e altri 7 nei playoff, con ben 17 gol complessivi.
Numeri che fanno di Terzago il secondo giallonero per punti (dietro a Bastille) e il terzo per reti (dopo il canadese, inarrivabile, e Borghi) nell’arco dell’intero campionato scorso. Numeri che il club si augura di ritrovare nel campionato venturo, in attesa di capire chi sarà l’attaccante straniero a disposizione dell’allenatore Dave Rich, forse la decisione più importante tra quelle da prendere in questa fase della stagione.
HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa
P: Filippo Matonti (c).
D: Lorenzo Anselmino (c); Filippo Crivellari (c); Edward De Nardin (n – da Asiago), William Mäkinen (c), Marco Matonti (c), Andrea Schina (c).
A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland), Wiliam Peterson (c), Tommaso Terzago (c), Andrea Vanetti (c).
All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi).
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