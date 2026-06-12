“Top of the Pop!”, al Parco dell’ex Seminario il concerto del coro Hebel per Saronno Estate

Una serata dedicata ai grandi successi della musica pop internazionale nel cuore di Saronno. Venerdì 12 giugno alle 21 il Parco dell’ex Seminario ospiterà “Top of the Pop!”, il concerto del Coro da Camera Hebel Città di Saronno, inserito nel calendario di Saronno Estate 2025 promosso dal Comune di Saronno.

L’evento porterà sul palco le voci del coro saronnese in uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico attraverso brani che hanno segnato la storia della musica pop. Un repertorio che promette di attraversare generazioni diverse, offrendo una serata all’insegna della musica e della condivisione in uno degli spazi verdi più frequentati della città durante la stagione estiva.

Il concerto rientra nella ricca programmazione di Saronno Estate, la rassegna che anima la città con eventi culturali, musicali e di intrattenimento. Il Parco dell’ex Seminario si conferma così uno dei luoghi simbolo delle iniziative estive, capace di ospitare appuntamenti rivolti a pubblici differenti.

Il Coro Hebel rappresenta una realtà consolidata del panorama musicale cittadino e da anni propone progetti che spaziano dalla musica corale tradizionale a repertori più contemporanei. Con “Top of the Pop!” il gruppo punta a offrire una lettura originale di alcuni dei brani più amati dal pubblico.

L’appuntamento è fissato per le 21 e sarà a ingresso libero.