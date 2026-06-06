Topi morti a riva: gli effetti del maltempo sul lago di Varese
Un video diffuso sui social mostra diversi roditori privi di vita accumulati tra i rami. L'innalzamento del livello dell'acqua ha trascinato a riva sporcizia e carcasse
Forse le forti e prolungate piogge degli ultimi giorni, fatto sta che sulle sponde del lago di Varese si registra l’accumulo di una grande quantità di rami, tronchi e sporcizia trascinati dalle correnti. Insieme ai detriti vegetali, tuttavia, sono emerse anche problematiche di natura igienico-sanitaria: un video di Piero Galparoli, esponente politico locale e referente del comitato varesino di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci, mostra la presenza di numerosi topi morti che galleggiano a ridosso della riva, intrappolati tra la sterpaglia e i rifiuti plastici affiorati in superficie.
Immagini oggettivamente abbastanza d’impatto. Una spiegazione potrebbe essere legata proprio al maltempo: le forti precipitazioni e le conseguenti piene dei corsi d’acqua immissari tendono a allagare le tane sotterranee e i canali di scolo posizionati lungo il perimetro del bacino, trascinando poi le carcasse a riva dove il moto ondoso le spinge verso i canneti e le aree di sosta. Nei prossimi giorni, con il progressivo stabilizzarsi delle condizioni meteo, si renderanno necessari interventi di pulizia delle sponde per rimuovere il materiale accumulato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
degdie su "Ora basta": il sindaco di Ferno scrive a Poste Italiane per i continui rinvii sulla riapertura dell’ufficio
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.