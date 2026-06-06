Topi morti a riva: gli effetti del maltempo sul lago di Varese

Forse le forti e prolungate piogge degli ultimi giorni, fatto sta che sulle sponde del lago di Varese si registra l’accumulo di una grande quantità di rami, tronchi e sporcizia trascinati dalle correnti. Insieme ai detriti vegetali, tuttavia, sono emerse anche problematiche di natura igienico-sanitaria: un video di Piero Galparoli, esponente politico locale e referente del comitato varesino di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci, mostra la presenza di numerosi topi morti che galleggiano a ridosso della riva, intrappolati tra la sterpaglia e i rifiuti plastici affiorati in superficie.

Immagini oggettivamente abbastanza d’impatto. Una spiegazione potrebbe essere legata proprio al maltempo: le forti precipitazioni e le conseguenti piene dei corsi d’acqua immissari tendono a allagare le tane sotterranee e i canali di scolo posizionati lungo il perimetro del bacino, trascinando poi le carcasse a riva dove il moto ondoso le spinge verso i canneti e le aree di sosta. Nei prossimi giorni, con il progressivo stabilizzarsi delle condizioni meteo, si renderanno necessari interventi di pulizia delle sponde per rimuovere il materiale accumulato.