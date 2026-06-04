Torna a casa e trova i ladri: l’indagine parte da Busto Arsizio e ora scattano le manette. Forzavano le auto per trovare indirizzi e chiavi

L’indagine è partita da Busto Arsizio e si è conclusa con un arresto in flagranza a Bareggio, nel Milanese. La Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio ha fermato due cittadini di origine straniera ritenuti responsabili di una serie di furti in abitazione commessi in tutto il Nord Italia.

le indagini iniziate da un furto a Busto Arsizio

Il caso era iniziato quando un residente di Busto Arsizio, rientrando a casa, aveva sorpreso alcuni malviventi all’interno della propria abitazione. I ladri erano fuggiti a bordo di un’auto, ma la vittima era riuscita ad annotarne la targa, fornendola immediatamente alle pattuglie del Commissariato intervenute sul posto. Il veicolo, dai successivi accertamenti, è risultato essere a noleggio.

Forzavano le auto per cercare indirizzi e chiavi di casa

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno permesso di ricostruire l’attività di una “batteria” di soggetti extracomunitari che si spostava nel Nord Italia per commettere reati di tipo predatorio. Il gruppo operava con tecniche meticolose: forzava le auto delle vittime per recuperare l’indirizzo riportato sulla carta di circolazione e le chiavi dell’abitazione, riducendo così i tempi di sopralluogo.

I servizi di osservazione e pedinamento attivati dagli investigatori del Commissariato hanno portato fino al comune di Bareggio, in provincia di Milano, dove i due sono stati arrestati in flagranza di reato dopo aver appena svaligiato una villa.

Al termine degli adempimenti di rito, gli arrestati sono stati associati alla Casa circondariale di San Vittore, a Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.