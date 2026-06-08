Torna a Cassano Magnago la Street Food Parade: tre giorni di sapori, musica e divertimento al Parco della Magana

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cassanese. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno il Parco della Magana ospiterà l’undicesima edizione della Street Food Parade, il festival dedicato al cibo di strada organizzato dall’Associazione Culturale Le Officine. Tre giorni all’insegna del gusto, della musica e della convivialità con ingresso libero e gratuito.

Il grande polmone verde di via Volta si trasformerà in una festa all’aperto animata da food truck provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Tra le proposte gastronomiche ci saranno specialità sarde, messicane, brasiliane, pugliesi, panini gourmet, street food di pesce, hamburger ispirati al cinema e dolciumi per tutti i gusti.

Accanto all’offerta culinaria non mancheranno le occasioni di svago. Il programma prevede la presenza del toro meccanico, del tiro a segno, di spazi dedicati ai bambini, aree relax e picnic immerse nel verde. Ad animare le serate sarà la Silent Disco, in programma venerdì e sabato dalle 21, mentre sabato e domenica il pubblico sarà accompagnato dalla musica itinerante del dj set di Indamini, ospitato su una cabrio trasformata in consolle mobile.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche un mercatino che si svolgerà nel fine settimana: il ricavato delle quote versate dagli espositori sarà destinato a finalità benefiche.

La manifestazione celebra quest’anno undici anni di attività e conferma la volontà di unire cibo, musica, socialità e valorizzazione degli spazi pubblici. Gli organizzatori sottolineano come Street Food Parade sia diventata nel tempo un punto di riferimento per tutta la provincia, capace di richiamare migliaia di visitatori e offrire occasioni di incontro per tutte le età. Anche gli amici a quattro zampe saranno i benvenuti.