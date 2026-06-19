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Torna al completo la Giunta di Saronno: nominati gli assessori Guastamacchia e Rufini

A Emilio Guastamacchia sono affidate le deleghe alla Rigenerazione urbana e Mobilità, mentre Francesca Rufini assume le deleghe a Commercio e Attività Produttive, Transizione Ecologica e Partecipazione

Saronno - Nuovi assessori Guastamacchia e Rufini

La sindaca Ilaria Pagani ufficializza il riassetto della Giunta comunale dopo le dimissioni degli assessori Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro, nominando due nuovi componenti dell’esecutivo cittadino.

Entrano a far parte della Giunta Emilio Guastamacchia, al quale sono affidate le deleghe alla Rigenerazione Urbana e Mobilità, e Francesca Rufini, che assumerà le deleghe a Commercio e Attività Produttive, Transizione Ecologica e Partecipazione.

Guastamacchia alla Rigenerazione urbana e Mobilità

Emilio Guastamacchia, architetto, nato a Rozzano nel 1966, è laureato in Architettura e vanta una lunga esperienza professionale nel campo dell’urbanistica e della pianificazione territoriale. Ha maturato competenze sia in ambito comunale sia provinciale, collaborando con numerose amministrazioni pubbliche. Attualmente opera presso il Politecnico di Milano, dove svolge attività tecnica di laboratorio e di ricerca, prevalentemente a supporto di istituzioni pubbliche. Nel corso degli anni ha inoltre ricoperto incarichi amministrativi analoghi in diversi Comuni dell’area metropolitana milanese e ha sviluppato specifiche competenze anche nel settore della mobilità.

Rufini al Commercio e Transizione ecologica

Francesca Rufini, nata in Umbria nel 1976 ma residente a Saronno fin dall’infanzia, è avvocata e si occupa professionalmente di conflittualità familiare. Conosce da vicino la macchina amministrativa cittadina avendo ricoperto il ruolo di capogruppo di Tu@ Saronno sia nell’attuale mandato amministrativo sia nella precedente consiliatura.

Il benvenuto della sindaca

«Desidero innanzitutto rinnovare il mio ringraziamento a Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro per il lavoro svolto in questo anno di amministrazione e per il contributo che hanno saputo offrire alla città con impegno e dedizione – dice Ilaria Pagani . A loro va la gratitudine mia personale e dell’intera Amministrazione comunale».

«Accolgo oggi in Giunta Emilio Guastamacchia e Francesca Rufini con grande soddisfazione – prosegue la sindaca – Si tratta di persone che mettono a disposizione della città competenze professionali, esperienza amministrativa e una forte motivazione a lavorare per il bene della comunità. Le deleghe che assumono riguardano settori strategici per il presente e il futuro di Saronno e sono certa che sapranno affrontare questo incarico con serietà e spirito di servizio».

Con le nuove nomine la Giunta comunale torna così alla sua piena operatività.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026
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