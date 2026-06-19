Torna il cinema itinerante nei quartieri di Varese: sei proiezioni all’aperto e gratuite

Oltre alla tradizionale programmazione estiva all’Arena dei Giardini Estensi, il grande cinema a Varese torna a muoversi tra i rioni e le castellanze. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, in collaborazione con la Provincia, ha promosso la seconda edizione della rassegna cinematografica itinerante nei quartieri: sei appuntamenti gratuiti, dal 26 giugno al 7 agosto 2026, pensati per valorizzare gli spazi pubblici e offrire occasioni di socialità durante le sere d’estate.

La formula dell’evento rimette al centro la partecipazione attiva dei residenti. Nei luoghi scelti per le proiezioni, infatti, non verranno allestite sedute fisse: ciascuno spettatore è invitato a portare da casa la propria sedia, uno sgabello o un telo, per riappropriarsi temporaneamente di uno spazio comune nel rispetto dell’ambiente.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30, l’orario necessario per garantire le condizioni di buio ideali per la resa dello schermo. In caso di maltempo, le serate saranno annullate.

Venerdì 26 giugno (Avigno – Scuola Primaria “Galileo Galilei”): Madame Clicquot. Un biopic ispirato alla missione di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, passata alla storia come una delle grandi pioniere dell’imprenditoria al femminile.

Sabato 4 luglio (Valle Olona – Campetto da calcio dell’Oratorio don Luigi Gabbani): Dragon Trainer. Il celebre remake che racconta le avventure sulla selvaggia isola di Berk e l’amicizia tra il vichingo Hiccup e il drago Furia Buia “Sdentato”.

Venerdì 10 luglio (San Fermo – Campetto di via Sette Termini): La vita da grandi. Il debutto alla regia di Greta Scarano, ispirato al libro autobiografico dei fratelli Damiano e Margherita Tercon (“Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale”), incentrato sui temi dell’autonomia e dell’indipendenza.

Venerdì 17 luglio (Bizzozero – Oratorio di piazza Sant’Evasio): Una terapia di gruppo. Una commedia brillante che vede nel cast Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria alle prese con un’improvvisata terapia collettiva.

Venerdì 24 luglio (Bustecche – Parcheggio di via R. Lombardi): F1 – Il film. Le vicende dell’ex pilota Sonny Hayes, che torna in pista per aiutare una scuderia in difficoltà in un racconto incentrato sul gioco di squadra e sul riscatto.

Venerdì 7 agosto (Casbeno – Cortile d’ingresso di Villa Recalcati): Giurato numero 2. L’intenso thriller diretto da Clint Eastwood, un’opera incentrata su un complesso dilemma morale.