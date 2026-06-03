Torna il concerto estivo del Corpo Musicale Santa Cecilia in Piazza Partigiano a Germignaga

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Germignaga torna ad animare il centro storico del paese con il tradizionale concerto estivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle ore 21 nella suggestiva Piazza Partigiano, con ingresso libero.

Diretta dal maestro Domenico Campagnani, la formazione musicale si esibirà proprio nel luogo che, nel 2010, ospitò il concerto inaugurale delle celebrazioni per il bicentenario della fondazione della banda. Sedici anni dopo, il legame con quella piazza e con il pubblico locale resta forte, così come la passione che continua a caratterizzare l’attività del sodalizio.

A mantenere vivo l’interesse attorno alla banda contribuiscono la varietà del repertorio e la presenza di solisti che, di volta in volta, arricchiscono le esecuzioni. Un impegno costante che permette al Corpo Musicale Santa Cecilia di proseguire la propria attività culturale nonostante le difficoltà che molte associazioni musicali si trovano oggi ad affrontare.

Il programma della serata sarà particolarmente ricco e pensato per soddisfare gusti diversi. Accanto ai brani più rappresentativi della tradizione bandistica troveranno spazio arrangiamenti di celebri successi della musica italiana e internazionale, oltre ad alcune tra le più amate colonne sonore cinematografiche.

L’obiettivo è quello di offrire una serata di musica e condivisione, valorizzando una delle realtà culturali più longeve e radicate del territorio. Un appuntamento che si rinnova ogni anno e che promette ancora una volta di richiamare appassionati, famiglie e curiosi nel cuore di Germignaga.

L’appuntamento è dunque per venerdì 5 giugno alle 21 in Piazza Partigiano, per una serata all’insegna della musica dal vivo e della tradizione bandistica.