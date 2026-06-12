Torna il Girinvalle, un po’ diverso in questo 2026 ma sempre speciale

Sarà diverso. Senza dubbio: mettiamo subito le mani avanti – come si suol dire – e ammettiamo che il cambiamento c’è e si sentirà, è fuori discussione.

Eppure l’edizione 2026 del Girinvalle – la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di valorizzare il territorio intorno al fiume Olona – sta arrivando.

Sarà un’annata che si caratterizzerà da profonde differenze rispetto al passato, per il numero dei paesi partecipanti e la parte di percorso che di conseguenza sarà impreziosito da animazione e stand, eppure la macchina organizzativa si sta già muovendo.

Il Girinvalle di quest’anno vedrà la partecipazione delle Pro loco di Olgiate Olona, Marnate, Gorla Minore e Fagnano Olona.

Assenti dunque, Pro loco Solbiate Olona e Gorla Maggiore, che – a malincuore – hanno preso la decisione di non partecipare a questa edizione.

La cosa non impatterà sulla chiusura strade: la ciclo-pedonale sarà percorribile come in ogni giorno dell’anno, ma anche la viabilità delle auto verrà interrotta in tutto il percorso. Le associazioni non partecipanti, Solbiate Olona e Gorla Maggiore, hanno infatti chiesto ai comandi di Polizia locale la chiusura stradale per permettere la riuscita della manifestazione nella sua interezza.

Il cordone verde, che costeggia o meno il fiume a seconda del tratto, sarà come sempre un rifugio da sole e afa, immerso nello splendore naturale che la Valle Olona rappresenta. Tutto intorno ci saranno stand di associazioni, punti ristoro, musica e animazione per tutte le età.

Il Girinvalle è nato proprio con questo scopo: raccontare le bellezze del territorio alle comunità che lo abitano – in primis – e a tutta la provincia, vista la popolarità che la manifestazione sempre raccoglie.

PRO LOCO GORLA MINORE E MARNATE CONFERMANO L’ENTUSIASMO

Meno Pro loco partecipanti non significa dunque minor appeal della festa, organizzata sempre con cura e attenzione dai volontari.

Divertimento già sabato 20 giugno per le Pro loco di Marnate e Gorla Minore, nelle consuete location nel fondovalle. Un sabato sera di musica e buon cibo per poi dedicarsi il giorno dopo alla gran festa con animazione.

LE MAGICHE SERATE IN VILLA PER PRO LOCO OLGIATE

Olgiate Olona inizierà come di consueto la festa il giorno prima, ma la grande novità è che la reunion olgiatese non sarà più lungo le rive del fiume Olona, ma al contrario in Villa Greppi Gonzaga.

La voglia di regalare momenti magici è intatta e, in collaborazione con Pro loco Marnate, chi vorrà raggiungere il paese e partecipare alla festa di Pro loco Olgiate Olona, potrà prendere il trenino su strada dal casello di Marnate. L’amato treno, che solitamente collegava al casello di Prospiano, salirà fino allo stand degli amici olgiatesi. Un dettaglio che renderà meno problematica la distanza dalla nuova location.

A CALIPOLIS PRO LOCO FAGNANO IN FESTA DOMENICA 21 GIUGNO

La festa di Pro loco Fagnano Olona si snoderà tutta nella giornata della domenica, con animazione, punto ristoro e il sorriso sul volto dei volontari. Intorno, come sempre, la magnifica cornice di Approdo Calipolis.

Differenze e conferme, dunque per una festa che, più di tutto, rappresenta un racconto. “Io amo la mia Valle” recita la locandina dell’evento e tutti, dietro le quinte, non vedono l’ora di viverlo e trasmetterlo a chi passerà per il Girinvalle.