Torna il maltempo sul Varesotto: allerta gialla per tutta la giornata del 9 giugno
Su laghi e Prealpi i fenomeni potranno essere più marcati, con accumuli nelle ultime sei ore della giornata compresi tra 20 e 30 millimetri
Torna il maltempo sul Varesotto. A partire dalla prossima mezzanotte scatta l’allerta di livello giallo — ordinaria — per temporali sui Laghi e sulle Prealpi Varesine. Il provvedimento resterà in vigore per tutta la giornata di domani, martedì 9 giugno, fino alla mezzanotte del 10 giugno. Nessuna criticità è invece prevista per il sud del territorio e per il nodo idraulico di Milano.
Le prime avvisaglie di instabilità sono attese già in serata, con un aumento della nuvolosità a partire dalla fascia più occidentale della regione. Rovesci e temporali più organizzati si formeranno inizialmente tra Pavese e Milanese, per poi risalire rapidamente verso i settori prealpini varesini e lariani. Sui Laghi e le Prealpi Varesine i fenomeni potranno essere più marcati, con accumuli nelle ultime sei ore della giornata compresi tra 20 e 30 millimetri.
La fase instabile proseguirà nella notte e nelle prime ore di martedì 9 giugno, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale concentrate principalmente sulla fascia alpina e prealpina, ma non escluse in modo irregolare anche sulla pianura occidentale.
Dal pomeriggio è attesa una nuova ondata di instabilità, con temporali che potranno risultare più intensi a partire dalla fascia prealpina centro-occidentale, per poi estendersi verso sera anche a parte della pianura, sebbene persista ancora incertezza sulla distribuzione spaziale dei fenomeni.
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