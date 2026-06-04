Torna il Molina Summer Festival: musica, spettacoli e incontri nel parco della Fondazione

C’è un momento dell’anno in cui Fondazione Molina cambia volto. Le giornate si allungano, il parco si riempie di sedie e voci, diventando un vero e proprio palcoscenico aperto: un luogo di incontro tra chi vive qui ogni giorno e chi arriva da fuori, portando con sé una parte della nostra città. Questo momento si intitola Molina Summer Festival, promosso dal servizio Animazione con un programma di eventi musicali, teatrali e animativi aperti a Ospiti, famiglie e a tutti coloro che vogliono conoscere e condividere la vita della Fondazione.

Tra giugno e luglio saranno diversi gli appuntamenti proposti (tutti previsti alle ore 15.30).

“Il 13 giugno vivremo il tradizionale momento liturgico aperto a tutta la cittadinanza – si legge in un comunicato –: la Santa Processione organizzata dal nostro Cappellano Don Antonio insieme ai Frati Cappuccini di Varese. Un gesto di fede e comunità che, come ogni anno, apre l’estate nel segno di ciò che conta davvero”.

“Una settimana dopo, il 20 giugno, il parco si trasformerà in passerella. La Sfilata di Moda è uno degli appuntamenti più amati del periodo estivo. Ogni anno sono le nostre operatrici a sfilare, coinvolte dalla volontaria Luciana e ogni anno il risultato è lo stesso: eleganza, leggerezza e tanti sorrisi dei nostri Ospiti residenti”

“Il 27 giugno arriverà Riccardo Ceratti, cantautore varesino, con il suo spettacolo “Dialogo tra note e parole”: un viaggio acustico in cui ogni canzone è il capitolo di una storia. Non un concerto nel senso tradizionale, ma una conversazione musicale che lascia il segno”.

“E poi, luglio. Il 4 luglio è “Summer Talent Cup”: una gara canora vera, con dieci concorrenti selezionati, una giuria esterna e un repertorio scelto appositamente per i nostri Ospiti ovvero le grandi canzoni degli anni ’50 e ’60, quelle che non si dimenticano perché non si sono mai davvero dimenticate. A organizzare tutto sono Federico e Stefania, che con la Fondazione Molina hanno già un legame consolidato: hanno scelto di collaborare a titolo volontario alle celebrazioni per i 150 anni, mettendo la propria arte al servizio dell’organizzazione. Un gesto che dice molto di loro e che rende questa Summer Talent Cup qualcosa di più di un semplice evento estivo”.

“Il 19 luglio è il turno di Frensys Dance: si balla insieme, senza distinzioni di ruoli, di età, di chi sta su una sedia e chi no. Un’associazione che da anni porta il dono del movimento in Fondazione, sempre a titolo volontario. Chiudiamo il mese con il 25 luglio: Federico e Stefania di nuovo protagonisti, questa volta in concerto. Un finale che è anche un modo per dire grazie a chi ha partecipato e a chi ha portato la propria voce, il proprio passo, la propria presenza. Perché anche questo è prendersi cura”.

Per tutto il periodo estivo continuerà il progetto Bistrò Molina all’aperto: il progetto che dal 2024 ha trasformato il pranzo del sabato in un’esperienza condivisa, sotto l’ombra dei cedri del parco, con servizio al tavolo e una capacità raddoppiata rispetto agli spazi interni. Ospiti, insieme a familiari e amici, possono pranzare insieme in un contesto che non è semplicemente ristorazione, ma occasione di relazione.