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Torna “La Bèla Manera de Cùrr”: domenica a Lomazzo la 15ª edizione della camminata tra natura e solidarietà

Domenica 21 giugno la tradizionale manifestazione organizzata dall'associazione Manera Scighera propone percorsi da 7 e 15 chilometri aperti a partecipanti di tutte le età

Generico 15 Jun 2026

Una mattinata all’aria aperta tra sport, natura e attenzione al territorio. Domenica 21 giugno torna a Manera di Lomazzo “La Bèla Manera de Cùrr”, la tradizionale manifestazione ludico-motoria che quest’anno raggiunge la sua 15ª edizione e che sarà dedicata alla memoria di Fausto Nogrini.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Manera Scighera, rappresenta ormai un appuntamento fisso per gli appassionati delle camminate non competitive e per chi desidera trascorrere qualche ora immerso nel verde del territorio tra le province di Como e Varese.

Due percorsi aperti a tutti

La manifestazione propone due tracciati di diversa lunghezza, da 7 e 15 chilometri, pensati per permettere la partecipazione sia ai camminatori occasionali sia a chi desidera affrontare un percorso più impegnativo.

Il ritrovo, le iscrizioni e la partenza libera sono previsti dalle 7.30 alle 8.30 all’Oratorio Frassati di piazza Risorgimento, nel cuore di Manera di Lomazzo.

L’evento è aperto a tutti e si svolgerà a passo libero, consentendo ai partecipanti di vivere la camminata secondo i propri ritmi e le proprie capacità.

Tra paesaggio e valorizzazione del territorio

Uno degli aspetti che caratterizzano la manifestazione è la possibilità di attraversare alcuni degli angoli più suggestivi del territorio locale, tra aree verdi, sentieri e scorci naturalistici.

L’evento è inserito nel circuito FIASP ed è valido per i concorsi FIASP e Paesaggi Lariani, confermando il suo ruolo all’interno del calendario delle camminate non competitive del territorio.

Parte del ricavato per il territorio

Oltre all’aspetto sportivo e ricreativo, la manifestazione mantiene una forte attenzione alla comunità. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che parte del ricavato sarà destinato a un progetto di riqualificazione e abbellimento del territorio, contribuendo concretamente alla valorizzazione degli spazi pubblici locali.

Un’iniziativa che unisce quindi attività fisica, socialità e impegno civico, coinvolgendo cittadini, famiglie e appassionati provenienti anche dai comuni limitrofi.

Il sostegno delle istituzioni

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Provincia di Como, della Città di Lomazzo, del Comune di Rovellasca e del Parco del Lura, realtà che da anni sostengono iniziative volte a promuovere il territorio e gli stili di vita sani.

Per gli organizzatori della Manera Scighera l’obiettivo resta quello di offrire una giornata di sport accessibile a tutti, capace di valorizzare il patrimonio naturalistico locale e rafforzare il senso di comunità.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026
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