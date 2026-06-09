Torna la Festa del Rugby a Giubiano: tutto pronto per l’edizione 2026

Torna uno degli appuntamenti più attesi della provincia di Varese. Dal 11 al 13 giugno il campo Aldo Levi di Giubiano torna ad animarsi con la Festa del Rugby, l’appuntamento che da decenni accompagna la vita dell’ASD Rugby Varese e che quest’anno assume un significato particolare: la società biancorossa festeggia infatti i suoi primi cinquant’anni di attività.

Tre giorni di sport, musica, buon cibo e volontariato che rappresentano uno dei momenti più attesi dell’anno non solo per il club, ma per tutta la città. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è racchiuso in una parola che appartiene da sempre al linguaggio della palla ovale: “sostegno”. In campo significa essere al fianco del compagno che porta il pallone, fuori dal campo rappresenta il valore che permette alla comunità del Rugby Varese di crescere e consolidarsi anno dopo anno.

«Ci sono genitori, ragazzini di 14 anni, 250 volontari, persone che si prendono settimane di ferie per lavorare insieme con un obiettivo comune», ha sottolineato durante la presentazione l’assessore allo Sport del Comune di Varese Stefano Malerba, ex rugbista. «Continuate una tradizione che non è facile portare avanti, perché il lavoro che c’è dietro è davvero importante. Ormai per Varese questa è una realtà fondamentale». La festa rappresenta infatti il principale momento di raccolta fondi per sostenere l’attività sportiva della società e coinvolge circa 250 volontari tra dirigenti, atleti, famiglie e amici del club.

«Quest’anno celebriamo i 50 anni del Rugby Varese», ha ricordato il presidente Giovanni Barbieri. «Abbiamo organizzato diverse iniziative durante l’anno, l’ultima delle quali è stata la mostra fotografica alle Sale Veratti. Adesso è arrivato finalmente il momento della Festa del Rugby».

Sport, memoria e nuove generazioni

Accanto alla musica e alla ristorazione, la Festa del Rugby manterrà al centro anche l’attività sportiva. Il programma si aprirà giovedì con l’Open Day del minirugby, pensato per avvicinare al campo di Giubiano bambini e ragazzi di tutte le età. Venerdì sarà invece la volta del Memorial Paltani, torneo dedicato al ricordo di un giovane giocatore del Rugby Varese scomparso prematuramente e diventato negli anni un appuntamento tradizionale della manifestazione.

Sabato spazio al torneo Seven Città di Varese, che continua a crescere di anno in anno. Le iscrizioni hanno raggiunto quota dieci squadre, un numero che porterà sul campo circa nove ore consecutive di rugby a sette, dalle 10 del mattino fino alle 19.

Musica tra artisti emergenti e nomi affermati

Anche il programma musicale è stato costruito seguendo il tema del sostegno che caratterizza questa edizione. La direzione artistica ha scelto infatti di alternare artisti emergenti e progetti consolidati, proponendo generi differenti e offrendo spazio a nuove produzioni indipendenti.

Giovedì la festa si aprirà con una serie di dj set realizzati in collaborazione con 4 Season Collapse. Sul palco saliranno Meto Dj e Mr. Marshmellow, Mike M. e Dj Nameless, selezionati attraverso il concorso Dj Syndacate, Gutenberg e Body Heat, oltre alle esibizioni delle ballerine di Art&Elegance.

Venerdì, dopo il set di benvenuto di Dj DOS, si svolgerà la finale del Rugby Music Challenge che vedrà sfidarsi Roedeer, Wasted Ways e Livore. A seguire il tributo a Fabrizio De André di Ricky Marini e del suo quartetto, prima delle esibizioni delle crew rap Affari Grossi con i Benedetti Sedicesimi e dei Mofos.

Sabato spazio alle band con i WG4T e il loro party rock, quindi le presentazioni di due nuovi lavori discografici: il cantautore Alessandro Cerea porterà sul palco il suo album “Dirupi”, mentre i Clurs presenteranno “Never Walk Off”, nuovo lavoro della formazione specializzata in Irish Power Folk. La chiusura sarà affidata a Dj Mambo Fortissimo e Ines, in un ideale passaggio di testimone verso la settimana del Varese Pride.

Partner artistici dell’evento sono Mondo Musica, che animerà il palco B con le esibizioni dei propri allievi, Madboys e Coopuf, che curano il Rugby Music Challenge, e Radio Noise, media partner della manifestazione. A presentare tutte le serate sarà Francesca Marutti, volto ormai storico della Festa del Rugby. Attese complessivamente oltre 10 mila presenze nei tre giorni dell’evento, che ancora una volta punta a unire sport, divertimento e impegno sociale nel segno di uno dei valori più autentici del rugby: il sostegno reciproco.

Una festa che guarda al sociale

Il concetto di sostegno trova espressione anche nelle numerose collaborazioni attivate dal Rugby Varese con realtà del territorio. Prosegue il rapporto con l’Università degli Studi dell’Insubria per il sostegno di una borsa di studio dedicata alla fisioterapia. Rinnovata inoltre la collaborazione con Coop Lotta Contro l’Emarginazione che sarà presente con il Discobus e con Strada Sicura. All’ingresso del campo sarà affisso uno striscione con il numero nazionale gratuito 114 Emergenza Infanzia, dedicato a chi necessita di supporto, informazioni o vuole segnalare situazioni di abuso e maltrattamento.