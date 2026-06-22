Torna “La Lingua del Girasole”, il concorso di aforismi promosso da Helianto: già online i primi testi
Tema libero, iscrizioni online e una giuria presieduta da Alberto Casiraghy per una manifestazione che da anni valorizza la scrittura breve e la creatività. C’è tempo fino al 18 luglio 2026 per partecipare all’iniziativa
È già entrata nel vivo l’edizione 2026 de “La Lingua del Girasole”, il concorso letterario dedicato agli aforismi promosso dall’Associazione Artistico Culturale Helianto di Rovello Porro. Dopo il successo delle passate edizioni, l’iniziativa è tornata a coinvolgere appassionati di scrittura breve da tutta Italia e sul sito ufficiale sono già stati pubblicati numerosi aforismi inviati dai partecipanti.
E’ già possibile leggere i testi già online, lasciarsi ispirare e partecipare. Il bando resterà attivo fino al 18 luglio.
Tema libero e partecipazione online
Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni e prevede un tema completamente libero. La partecipazione avviene esclusivamente attraverso il sito www.lalinguadelgirasole.com, compilando l’apposito modulo online.
Ogni autore può inviare un numero illimitato di aforismi. I testi devono essere scritti in lingua italiana e non superare i 200 caratteri, spazi e punteggiatura compresi. È previsto un contributo di 1 euro per ogni aforisma inviato, destinato a coprire le spese organizzative e di segreteria.
La segreteria del premio si riserva la facoltà di escludere elaborati con contenuti offensivi, diffamatori o osceni.
Una giuria di esperti e un premio editoriale
A valutare gli elaborati sarà una giuria composta da Jola e la Doc, Giorgio Testanera, Stefano Moraschini e Claudio Pagelli, con la presidenza affidata ad Alberto Casiraghy, figura di riferimento nel mondo dell’editoria artigianale e della poesia.
L’aforisma vincitore sarà pubblicato dai Quaderni del Tipografo, accompagnato da opere di Massimo Monteleone, e l’autore riceverà un premio in denaro di 200 euro.
I risultati saranno resi noti entro il 31 luglio sui siti del concorso e dell’associazione Helianto.
Oltre vent’anni di attività culturale
Con questa iniziativa Helianto prosegue il proprio impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione della scrittura creativa. L’associazione, attiva da oltre vent’anni, continua infatti a favorire l’incontro tra diverse forme artistiche e a creare occasioni di partecipazione aperte a tutti.
Nel frattempo, chi desidera mettersi alla prova può già consultare online i primi aforismi pubblicati e aggiungere il proprio contributo a una raccolta che, anno dopo anno, continua a crescere.
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