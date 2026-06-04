Torna la paella all’oratorio di Carbonate: una serata di gusto e comunità con gli “Amici dell’Asilo”
L'iniziativa promossa dagli “Amici dell'Asilo” propone sabato 6 giugno una serata in compagnia negli spazi dell'oratorio del paese
Una serata all’insegna della buona tavola e del piacere di stare insieme per sostenere la comunità locale. È in programma sabato 6 giugno alle 19.45 all’oratorio di Carbonate la tradizionale paellata organizzata dagli “Amici dell’Asilo”, in collaborazione con la Comunità pastorale.
L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso da molte famiglie del paese, offrirà ai partecipanti la possibilità di trascorrere una serata insieme gustando uno dei piatti più conosciuti della tradizione spagnola.
Paella, sangria e menu alternativo
Il menu della serata prevede paella e sangria, con bevande, dolce e caffè compresi nel contributo richiesto per la partecipazione. Per chi preferisce un’alternativa sarà disponibile anche un menu con lasagne e arrosto.
Il contributo è fissato a 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino alla quinta elementare.
Prenotazione obbligatoria
Gli organizzatori ricordano che i posti sono limitati e che la partecipazione è subordinata alla prenotazione presso la segreteria parrocchiale di Carbonate.
Per venire incontro alle esigenze di chi non potrà fermarsi a cena, è prevista anche la possibilità di usufruire del servizio d’asporto su prenotazione, con ritiro tra le 19.15 e le 19.45 e un contributo di 15 euro. Anche in questo caso la disponibilità sarà limitata.
Un momento di comunità
Oltre all’aspetto gastronomico, la paellata rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere un momento di socialità all’interno della comunità di Carbonate. Un’iniziativa che punta a valorizzare lo spirito di collaborazione e partecipazione che da sempre caratterizza il lavoro degli “Amici dell’Asilo” e delle realtà parrocchiali del paese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.