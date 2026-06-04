Torna la paella all’oratorio di Carbonate: una serata di gusto e comunità con gli “Amici dell’Asilo”

Una serata all’insegna della buona tavola e del piacere di stare insieme per sostenere la comunità locale. È in programma sabato 6 giugno alle 19.45 all’oratorio di Carbonate la tradizionale paellata organizzata dagli “Amici dell’Asilo”, in collaborazione con la Comunità pastorale.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso da molte famiglie del paese, offrirà ai partecipanti la possibilità di trascorrere una serata insieme gustando uno dei piatti più conosciuti della tradizione spagnola.

Paella, sangria e menu alternativo

Il menu della serata prevede paella e sangria, con bevande, dolce e caffè compresi nel contributo richiesto per la partecipazione. Per chi preferisce un’alternativa sarà disponibile anche un menu con lasagne e arrosto.

Il contributo è fissato a 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino alla quinta elementare.

Prenotazione obbligatoria

Gli organizzatori ricordano che i posti sono limitati e che la partecipazione è subordinata alla prenotazione presso la segreteria parrocchiale di Carbonate.

Per venire incontro alle esigenze di chi non potrà fermarsi a cena, è prevista anche la possibilità di usufruire del servizio d’asporto su prenotazione, con ritiro tra le 19.15 e le 19.45 e un contributo di 15 euro. Anche in questo caso la disponibilità sarà limitata.

Un momento di comunità

Oltre all’aspetto gastronomico, la paellata rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere un momento di socialità all’interno della comunità di Carbonate. Un’iniziativa che punta a valorizzare lo spirito di collaborazione e partecipazione che da sempre caratterizza il lavoro degli “Amici dell’Asilo” e delle realtà parrocchiali del paese.