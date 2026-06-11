Torna la Sagra delle Ciliegie dell’Avis di Saronno per la Giornata mondiale del donatore di sangue
Sabato 13 giugno l'appuntamento in piazza Avis, angolo corso Italia, si svolgerà esclusivamente nella fascia mattutina, dalle 9 alle 14
In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, l’Avis Comunale Saronno organizza anche quest’anno la tradizionale Sagra delle Ciliegie, in programma sabato 13 giugno in piazza Avis, all’angolo con corso Italia.
L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più conosciuti e apprezzati dell’attività associativa cittadina, pensato per promuovere la cultura della donazione e incontrare la cittadinanza in un clima di festa.
Per tutta la mattinata, a partire dalle ore 9 e fino alle 14, i volontari di Avis saranno presenti con le ciliegie, offerte ai cittadini come simbolo della giornata dedicata ai donatori di sangue.
L’associazione ricorda che quest’anno la manifestazione si svolgerà esclusivamente nella fascia mattutina, una novità rispetto alle precedenti edizioni.
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