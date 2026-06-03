Torna la Strasolaro: domenica la 15esima edizione della camminata aperta a tutti

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle passeggiate all’aria aperta e dell’attività fisica. Domenica 7 giugno si svolgerà la 15ª edizione della Strasolaro, manifestazione podistica non competitiva a passo libero organizzata a Solaro e aperta a persone di tutte le età.

L’iniziativa è promossa con la collaborazione di S.E.I.M. e Avis Solaro e rappresenta un’occasione per trascorrere una mattinata all’insegna dello sport, della socialità e del benessere.

Due percorsi e un tracciato dedicato ai più piccoli

La partenza è prevista dal Centro sportivo di corso Berlinguer. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 8, il riscaldamento alle 8.30 e la partenza alle 8.45.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi da 7 chilometri e 12,5 chilometri, ai quali si aggiunge un baby percorso pensato per i più piccoli e per le famiglie.

Iscrizioni e quote di partecipazione

La quota di iscrizione è fissata a 5 euro fino al 500° iscritto, mentre dal 501° partecipante il costo sarà di 3 euro. La quota ridotta di 3 euro è prevista anche per i bambini sotto i 10 anni.

Le iscrizioni di gruppo dovranno essere effettuate entro sabato 6 giugno.

Per chi desidera iscriversi in anticipo saranno disponibili due appuntamenti presso il Comune di Solaro: giovedì 4 giugno dalle 16.30 alle 17.45 e sabato 6 giugno dalle 10 alle 11.30. Sarà comunque possibile iscriversi anche la mattina della manifestazione al centro sportivo, a partire dalle ore 8.

Pacco gara e ristoro finale

Come da tradizione, tutti i partecipanti potranno usufruire del ristoro conclusivo previsto dagli organizzatori. È inoltre previsto un pacco gara per gli iscritti.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

L’evento è sostenuto dal Comune di Solaro, attraverso l’Assessorato allo Sport, insieme a numerose associazioni e realtà del territorio che collaborano alla riuscita dell’iniziativa.