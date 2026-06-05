Tornano i “Libri in piazza”: un mercatino solidale per sostenere le attività di Saronno Point

Una giornata dedicata alla lettura e alla solidarietà. Sabato 6 giugno, dalle 9 alle 18, Piazza Avis a Saronno ospiterà una nuova edizione di “Libri in piazza”, l’iniziativa promossa da Saronno Point ODV per raccogliere fondi a sostegno delle proprie attività.

Per tutta la giornata i volontari dell’associazione metteranno a disposizione del pubblico centinaia di libri donati da privati cittadini e aziende, offrendo ai visitatori la possibilità di trovare romanzi, saggi, libri per ragazzi e altre pubblicazioni a fronte di una donazione.

Un libro per sostenere la solidarietà

L’iniziativa unisce la passione per la lettura a un gesto concreto di sostegno alle attività portate avanti da Saronno Point, realtà da anni impegnata sul territorio nel supporto a progetti socio-sanitari e di assistenza.

Il ricavato della giornata sarà infatti destinato interamente alle iniziative dell’associazione, contribuendo a finanziare i servizi e gli interventi che Saronno Point realizza a favore della comunità.

Un’occasione per incontrare i volontari

Oltre alla possibilità di scegliere tra numerosi titoli, il mercatino rappresenta anche un momento di incontro tra l’associazione e la cittadinanza. I volontari saranno presenti per raccontare le attività svolte e sensibilizzare i visitatori sui progetti in corso.

L’appuntamento è quindi rivolto non solo agli appassionati di libri, ma anche a chi desidera sostenere una realtà che opera quotidianamente a favore del territorio.