Tornano i “Libri in piazza”: un mercatino solidale per sostenere le attività di Saronno Point
Sabato 6 giugno l'associazione organizza una giornata dedicata alla raccolta fondi mettendo a disposizione migliaia di volumi donati da privati e aziende del territorio
Una giornata dedicata alla lettura e alla solidarietà. Sabato 6 giugno, dalle 9 alle 18, Piazza Avis a Saronno ospiterà una nuova edizione di “Libri in piazza”, l’iniziativa promossa da Saronno Point ODV per raccogliere fondi a sostegno delle proprie attività.
Per tutta la giornata i volontari dell’associazione metteranno a disposizione del pubblico centinaia di libri donati da privati cittadini e aziende, offrendo ai visitatori la possibilità di trovare romanzi, saggi, libri per ragazzi e altre pubblicazioni a fronte di una donazione.
Un libro per sostenere la solidarietà
L’iniziativa unisce la passione per la lettura a un gesto concreto di sostegno alle attività portate avanti da Saronno Point, realtà da anni impegnata sul territorio nel supporto a progetti socio-sanitari e di assistenza.
Il ricavato della giornata sarà infatti destinato interamente alle iniziative dell’associazione, contribuendo a finanziare i servizi e gli interventi che Saronno Point realizza a favore della comunità.
Un’occasione per incontrare i volontari
Oltre alla possibilità di scegliere tra numerosi titoli, il mercatino rappresenta anche un momento di incontro tra l’associazione e la cittadinanza. I volontari saranno presenti per raccontare le attività svolte e sensibilizzare i visitatori sui progetti in corso.
L’appuntamento è quindi rivolto non solo agli appassionati di libri, ma anche a chi desidera sostenere una realtà che opera quotidianamente a favore del territorio.
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