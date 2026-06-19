Torneo NBK, a Busto Arsizio torna la festa del basket: sport, prevenzione e musica per la quinta edizione

Il basket torna protagonista a Busto Arsizio con una giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e alla condivisione. Sabato 20 giugno il Parco Brazzelli ospiterà la quinta edizione del Torneo NBK, manifestazione organizzata dall’Associazione MeLa Gioco che, anno dopo anno, è diventata un appuntamento fisso per appassionati e famiglie.

L’evento vedrà scendere in campo le squadre dei tornei maschile e femminile, insieme ai giovani protagonisti del minibasket, coinvolgendo atleti di tutte le età in una giornata all’insegna della passione per la pallacanestro e dello spirito di squadra.

Il Torneo NBK, però, non sarà soltanto una competizione sportiva. Per tutta la giornata il parco si trasformerà in un luogo di incontro aperto alla città, con street food, area ristoro, musica, attività dedicate ai bambini e numerosi momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere grandi e piccoli.

Tra le iniziative più significative dell’edizione 2026 figura la collaborazione con LILT Varese, che sarà presente con il Camper della Prevenzione offrendo visite dermatologiche gratuite. Un’opportunità per promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce.

Nel corso del pomeriggio è previsto anche un momento celebrativo dedicato ai cinque anni del Torneo NBK, occasione per ripercorrere la crescita della manifestazione e ringraziare volontari, atleti, sponsor e tutti coloro che hanno contribuito a farne un punto di riferimento per il territorio.

La giornata si concluderà con un grande aperitivo accompagnato da un DJ set, momento finale di festa e convivialità aperto a partecipanti e visitatori.

L’Associazione MeLa Gioco ha inoltre rivolto un ringraziamento ai main sponsor che sostengono l’iniziativa: Medical Group, Muster & Dikson, Iper La grande I e LILT, partner che condividono i valori di sport, inclusione, benessere e attenzione alla comunità che caratterizzano il Torneo NBK fin dalla sua nascita.

Basket, prevenzione, musica e voglia di stare insieme: anche quest’anno il Torneo NBK si prepara a trasformare il Parco Brazzelli in un grande spazio di sport e solidarietà, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bustocca.