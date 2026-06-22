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Busto Arsizio/Altomilanese

Torneo NBK: a Busto Arsizio una quinta edizione da record tra sport, prevenzione e comunità

Grande partecipazione al Parco Brazzelli per la giornata organizzata dall'Associazione MeLa Gioco, tra basket, street food, musica e iniziative di prevenzione

torneo NBK a Busto Arsizio

Si è conclusa con grande successo a Busto Arsizio la quinta edizione del Torneo NBK, l’appuntamento organizzato dall‘Associazione MeLa Gioco che ha trasformato il Parco Brazzelli in un punto di incontro per sportivi, famiglie e cittadini.

Per tutta la giornata di domenica 21 giugno si sono susseguite le sfide dei tornei maschile, femminile e minibasket, regalando spettacolo, entusiasmo e momenti di sana competizione. Accanto all’attività sportiva, il pubblico ha potuto vivere un’esperienza completa grazie alle iniziative dedicate alla prevenzione, alle proposte di street food, alla musica e alle attività pensate per grandi e piccoli.

Particolarmente emozionante il momento dedicato alla celebrazione della quinta edizione del Torneo NBK, un traguardo che testimonia la crescita costante dell’evento e il forte legame costruito negli anni con il territorio.

La giornata si è conclusa con l’aperitivo e il DJ set del Circolo Gagarin, che ha accompagnato atleti, volontari e partecipanti fino alla chiusura della manifestazione, in un clima di festa e condivisione.

torneo NBK a Busto Arsizio

L’Associazione MeLa Gioco ha voluto ringraziare tutte le squadre, gli atleti, i volontari, le famiglie e i cittadini che hanno partecipato e contribuito al successo dell’evento, insieme ai Main Sponsor Medical Group, Muster & Dikson, Iper la grande I e LILT, il cui sostegno è stato fondamentale per la realizzazione di questa quinta edizione e per la promozione dei valori di sport, benessere e comunità che caratterizzano il Torneo NBK.

«Il successo di questa edizione ci conferma quanto il Torneo NBK sia diventato un appuntamento atteso e sentito dalla città – si legge nella nota dell’Associazione – Vedere il parco animato da centinaia di persone, unite dalla passione per lo sport e dalla voglia di stare insieme, è la soddisfazione più grande per tutti noi».

Con l’entusiasmo e l’energia raccolti in questa giornata, MeLa Gioco guarda già al futuro, con l’obiettivo di continuare a far crescere il Torneo NBK e offrire al territorio occasioni sempre più importanti di aggregazione, inclusione e partecipazione.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026
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