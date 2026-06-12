Torneo NBK, il 20 giugno torna a Busto Arsizio la grande festa del basket: al Parco Brazzelli la quinta edizione

Sport, musica, street food e prevenzione sanitaria: sabato 20 giugno il Parco Brazzelli di Busto Arsizio ospita la quinta edizione del Torneo NBK. In programma tornei maschili e femminili, mini basket, visite dermatologiche gratuite con LILT Varese e un grande aperitivo finale con DJ set

Busto Arsizio si prepara ad accogliere una nuova giornata all’insegna dello sport e della condivisione. Sabato 20 giugno torna infatti il Torneo NBK, che quest’anno celebra il traguardo della quinta edizione con un programma ancora più ricco di attività e iniziative rivolte a tutta la cittadinanza.

L’evento, organizzato dall’Associazione MeLa Gioco, si svolgerà presso il Parco Brazzelli e vedrà protagonisti centinaia di atleti impegnati nei tornei di basket maschile e femminile, oltre alle competizioni dedicate al mini basket. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo locale, capace di coinvolgere ogni anno giocatori, famiglie e appassionati.

Il Torneo NBK, però, non è soltanto una manifestazione sportiva. Per tutta la giornata il parco si trasformerà in un vero e proprio villaggio della festa, con area ristoro, street food, spazi dedicati all’intrattenimento e attività pensate per grandi e piccoli. L’obiettivo è quello di creare un’occasione di aggregazione aperta a tutti, valorizzando lo sport come strumento di inclusione e socialità.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 spicca la collaborazione con LILT Varese. Durante la manifestazione sarà infatti presente il Camper della Prevenzione, che offrirà visite dermatologiche gratuite con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Nel corso del pomeriggio è inoltre previsto un momento speciale dedicato alla celebrazione della quinta edizione del torneo, un traguardo che testimonia la crescita costante della manifestazione e il forte legame costruito negli anni con il territorio e la comunità locale.

A chiudere la giornata sarà un grande aperitivo accompagnato da DJ set, occasione per festeggiare insieme atleti, volontari, sponsor e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

Basket, prevenzione, buon cibo, musica e voglia di stare insieme: sono questi gli ingredienti della quinta edizione del Torneo NBK, pronta a trasformare il Parco Brazzelli in un punto di incontro per tutta la città.

Appuntamento sabato 20 giugno 2026 al Parco Brazzelli di Busto Arsizio. L’ingresso è libero e tutte le attività sono aperte al pubblico.