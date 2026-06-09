Tra Arte e Degustazione: la notte bianca di Castiglione Olona unisce calici e cultura

Una serata che abbraccerà ildell’: dalla Piazza, nel cuore del Borgo, si salirà alcon un percorso di degustazioni, arte, musica e spettacoli.

Dopo aver acquistato il bicchiere e le consumazioni presso uno dei due stand della pro loco, si potranno degustare etichette e vini pregiati di diverse Regioni d’Italia da una trentina di cantine diverse, nonché assaporare una decina di differenti proposte gastronomiche in grado di esaltare ogni tipo di abbinamento, il tutto arricchito da eventi artistico-musicali.

Le cantine saranno dislocate tra piazza Garibaldi e il Castello di Monteruzzo: per il terzo anno consecutivo infatti, il successo degli scorsi anni ha chiesto di ampliare l’offerta e gli spazi destinati ad accogliere le migliaia di partecipanti, dalla piazza al parco.

I musei cittadini Palazzo Branda Castiglioni, Museo Arte Plastica e Museo della Collegiata saranno aperti e visitabili, così da offrire al visitatore la possibilità di fare un esclusivo tour serale.