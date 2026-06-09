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Castiglione Olona

Tra Arte e Degustazione: la notte bianca di Castiglione Olona unisce calici e cultura

Sabato 13 giugno il centro storico e il Castello di Monteruzzo aprono le porte a una trentina di cantine da tutta Italia

tra arte e degustazione castiglione olona

18 Giugno 2026

Il calice incontra la storia tra le vie del borgo nella notte bianca di Castiglione Olona. Sabato 13 giugno a partire dalle ore 18 si svolgerà la quattordicesima edizione della manifestazione Tra arte e degustazione, uno tra gli appuntamenti di maggior richiamo organizzati a Castiglione Olona dal comune e dalla pro loco.
tra arte e degustazione castiglione olona
Una serata che abbraccerà il Borgo Antico dell’Isola di Toscana in Lombardia: dalla Piazza, nel cuore del Borgo, si salirà al Castello di Monteruzzo con un percorso di degustazioni, arte, musica e spettacoli.

Dopo aver acquistato il bicchiere e le consumazioni presso uno dei due stand della pro loco, si potranno degustare etichette e vini pregiati di diverse Regioni d’Italia da una trentina di cantine diverse, nonché assaporare una decina di differenti proposte gastronomiche in grado di esaltare ogni tipo di abbinamento, il tutto arricchito da eventi artistico-musicali.

Le cantine saranno dislocate tra piazza Garibaldi e il Castello di Monteruzzo: per il terzo anno consecutivo infatti, il successo degli scorsi anni ha chiesto di ampliare l’offerta e gli spazi destinati ad accogliere le migliaia di partecipanti, dalla piazza al parco.

I musei cittadini Palazzo Branda Castiglioni, Museo Arte Plastica e Museo della Collegiata saranno aperti e visitabili, così da offrire al visitatore la possibilità di fare un esclusivo tour serale.

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