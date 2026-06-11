Tra San Francesco e la Costituzione: a Varese e Porto Ceresio lo spettacolo sui valori che uniscono l’Italia

Sabato 13 giugno a Varese e venerdì 19 giugno a Porto Ceresio va in scena la produzione diretta da Marco Rodio e ideata da Paolo Franzato, dedicata ai temi della pace, della libertà e della convivenza civile

Prosegue con un doppio appuntamento la 31ª edizione del Festival Teatro & Territorio, diretto da Paolo Franzato. Dopo l’apertura affidata a Nuda Veritas, il cartellone propone “Il più italiano dei Santi. Francesco & la Costituzione”, uno spettacolo che intreccia teatro, riflessione civile e spiritualità.

La rappresentazione andrà in scena sabato 13 giugno alle 21 all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese e sarà poi replicata venerdì 19 giugno alle 21 sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Porto Ceresio. In caso di maltempo, la serata di Porto Ceresio sarà recuperata martedì 23 giugno alla stessa ora.

Un dialogo tra due pilastri della cultura italiana

Lo spettacolo nasce dall’idea di mettere in relazione due figure simboliche della storia e dell’identità italiana: San Francesco d’Assisi e la Costituzione della Repubblica Italiana.

A fare da filo conduttore sono alcuni temi universali che attraversano entrambe le esperienze: la pace, la fratellanza, il rispetto dell’ambiente, la libertà e il senso del dovere civico. Un percorso teatrale che invita il pubblico a interrogarsi sul significato di questi valori nella società contemporanea.

Una riflessione tra teatro e impegno civile

A firmare la regia è Marco Rodio, che definisce l’opera uno spettacolo «religioso e politico» nel senso più ampio e profondo del termine.

«Uno spettacolo che si ispira al teatro di parola, intesa come veicolo di idee, di poesia, di spunti di riflessione – spiega Rodio – Celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco e gli 80 anni della Costituzione, Teatro Franzato coglie l’occasione per dialogare sui grandi temi che uniscono questi due pilastri della nostra cultura».

L’obiettivo è quello di utilizzare il linguaggio teatrale come occasione di confronto e partecipazione, valorizzando il rapporto diretto tra attori e spettatori.

Un progetto costruito insieme agli interpreti

Lo spettacolo è ideato da Paolo Franzato, con adattamento drammaturgico, musiche, immagini e regia di Marco Rodio. Le coreografie sono firmate da Paolo Franzato e Marco Rodio, mentre l’aiuto regia è affidato ad Arianna Giuliani.

Particolarità del progetto è il coinvolgimento diretto degli interpreti nella costruzione della rappresentazione. Gli attori non sono soltanto esecutori, ma contribuiscono alla creazione dell’opera assumendo anche un ruolo autoriale.

Sul palco saliranno Monica Anchieri, Agne Andrekute, Raffaele Campolattano, Luisella Castellazzi, Davide Ducale, Paolo Franzato, Valentina Galante, Marcella Magnoli, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Irene Terzaghi, Pier Valerio Tognoli, Emanuela Zanin e Chiara Zanzi.

Due appuntamenti tra Varese e Porto Ceresio

La produzione nasce dalla collaborazione tra Associazione Poiesis e Teatro Franzato. La replica di Porto Ceresio è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune e con la collaborazione della parrocchia guidata da don Marco Usuelli.

Per la serata di Varese è possibile prenotare il proprio posto contattando la segreteria del Teatro Franzato al numero 338 8094940.