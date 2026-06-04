Tra Varese e Luino un viaggio tra chiese romaniche, musica e spiritualità

Tra architettura medievale, musica sacra e canto armonico, arriva per la prima volta in Italia il progetto culturale di Eloisa Vacchini e Vocalia: un itinerario immersivo alla scoperta delle chiese romaniche tra Varese e Luino

Un itinerario tra antiche chiese romaniche, concerti vocali immersivi e riflessioni sul rapporto tra musica, geometria sacra e spiritualità. Dopo il successo delle precedenti edizioni in Canton Ticino, arriva per la prima volta in Italia “Il Romanico e il significato del canto nella storia”, il progetto culturale ideato dall’architetto Eloisa Vacchini insieme all’ensemble Vocalia.

L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di quattro gioielli del Romanico tra Varese e Luino, la Chiesa di Santo Stefano a Bizzozero (Varese), la Chiesa di San Pietro a Gemonio, la Canonica di San Vittore a Brezzo di Bedero e il Battistero di San Giovanni di Domo, Porto Valtravaglia.

L’esperienza unisce visite guidate, concerti vocali e momenti di approfondimento storico-filosofico. L’obiettivo è raccontare il profondo legame tra architettura romanica, proporzioni auree, simbolismo sacro e nascita della musica occidentale.

Un viaggio nel tempo tra arte, filosofia e musica

L’esperienza proposta dallo Studio Vacchini si sviluppa con diverse modalità di partecipazione:

Una giornata, 4 chiese con trasporto in bus e pranzo incluso per un costo di 100 euro

Una giornata, 4 chiese, i partecipanti seguono con mezzi propri e non partecipano al pranzo, per un costo di 50 euro

Mezza giornata, 2 chiese, trasporto con mezzi propri e pranzo non previsto, per un costo di 30 euro

Le date

13 Giugno

Chiese di Bizzozzero e Gemonio (dalle 9.30 alle 12.30).

Possibilità di partecipare con modalità bus e pranzo (100 euro) o con mezzi propri e pranzo escluso (30 euro).

11 Luglio

Chiese di Bizzozzero e Brezzo di Bedero (dalle 15 alle 16).

Possibilità di partecipare con modalità bus e pranzo (100 euro) o con mezzi propri e pranzo escluso (30 euro).

4 e 12 Luglio

Tour completo (dalle 9.30 alle 18).

Possibilità di partecipare con modalità bus e pranzo prezzo il Ristorante La Bruschetta a Rancio Valcuvia (100 euro) o con mezzi propri e pranzo escluso (50 euro).

26 Settembre

Tour completo (dalle 9.30 alle 18).

Possibilità di partecipare con modalità bus e pranzo prezzo il Ristorante La Bruschetta a Rancio Valcuvia (100 euro) o con mezzi propri e pranzo escluso (50 euro).

3 e 4 Ottobre

Tour completo (dalle 9.30 alle 18).

Possibilità di partecipare con modalità bus e pranzo prezzo il Ristorante La Bruschetta a Rancio Valcuvia (100 euro) o con mezzi propri e pranzo escluso (50 euro).

Ciascuna visita comprende narrazioni storico filosofiche legate all’evoluzione della cultura Occidentale, della Cristianità e della natura stessa della musica.

A tutti i partecipanti verrà distribuita una dispensa esplicativa.

Il Romanico e il significato del canto nella storia

L’intento è quello di proporre un vero e proprio viaggio nel tempo, immaginandosi i personaggi, i discorsi, le riflessioni sull’esistenza di una forza divina e di come questa agisca sulla vita stessa e sui movimenti di stelle, galassie, astri, oceani, foreste e fiumi.

Ma soprattutto: la creazione e la mano che l’ha ideata, che relazione hanno con la musica? Le regole musicali seguono le stesse regole divine che possiamo riconoscere in alcune forme naturali come conchiglie, onde del mare, fiori e animali? In tutto questo, il numero d’oro e la sezione aurea che ruolo giocano? Anche la musica segue i canoni di bellezza usati da architetti e pittori per costruire l’armonia perfetta delle proporzioni? Le scale musicali come sono nate e come sono state costruite? Infine, la musica, come si è evoluta nella storia?

I concerti immersivi di Vocalia

Ad accompagnare sarà il quartetto Vocalia:

Clara Tadini, soprano

Costanza Sansoni Baratella, contralto

Davide Bianchi, baritono

Oskar Boldre, tenore, canto difonico (o armonico) e arrangiamenti.

I concerti proporranno musiche dal IV al XXI secolo, spaziando dalla musica sacra all’avanguardia contemporanea, passando per improvvisazione e jazz. Le esecuzioni saranno pensate per valorizzare l’acustica naturale delle chiese romaniche: le voci si muoveranno nello spazio creando riverberi e risonanze che avvolgeranno il pubblico in un’esperienza sonora immersiva.

Particolarmente suggestiva sarà la presenza del canto armonico o difonico, tecnica vocale che permette di produrre due suoni contemporaneamente grazie alle risonanze ossee. Una pratica che richiama direttamente il tema dell’armonia e delle proporzioni sonore presenti nell’architettura medievale.

Vocalia è un quartetto vocale inconsueto, è composto da voci estremamente versatili che passano dalla musica Sacra, all’improvvisazione sino all´avanguardia il jazz e la musica contemporanea. I brani che verranno eseguiti nelle 4 chiese vanno dal IV al XXI secolo e sono arricchiti dalla tecnica del canto difonico (o armonico). Oskar Boldre è un esperto di questa particolare emissione che, grazie alle risonanze ossee, gli permette di emettere due suoni contemporaneamente creando melodie dal suono etereo che combaciano con gli intervalli musicali espressi in architettura dalle proporzioni auree in relazione con le scoperte di Pitagora e di Fibonacci. Il pubblico, a cui viene suggerito di non applaudire e assentare la vista, viene avvolto dai suoni delle voci che si muovono e che cambiano posizione, sperimentando così le diverse risonanze e riverberi delle chiese.

Eloisa Vacchini e il dialogo tra architettura e musica

Ideatrice del progetto è Eloisa Vacchini, architetto originaria del Locarnese e diplomata al Politecnico Federale di Losanna. Da anni approfondisce il rapporto tra musica, architettura e spiritualità, anche attraverso esperienze di cammino lungo i percorsi di Santiago de Compostela.

Nel 2025 il progetto ha portato anche alla realizzazione di un cofanetto con CD e libretto bilingue dedicato ai temi affrontati durante le visite.

Informazioni e iscrizioni

Il viaggio è organizzato da e verso Locarno con bus privato. Le visite hanno inizio a Bizzozero verso le 9.30/9.50 e terminano a Domo verso le 17.30/18.

Il pullmann in provenienza dalla Svizzera può essere raggiunto a Mendrisio oppure a Bizzozero (dove è presente un ampio parcheggio a lato del cimitero). Per il rientro, il pullmann prevede una fermata alla stazione di Luino, da dove sono possibili collegamenti via treno o autobus per Varese, Bizzozero o Mendrisio. Orari e collegamenti saranno forniti con l’iscrizione.

Il costo di 100 euro a persona include: viaggio in bus privato, visite, concerti e narrazioni, oltre che il pranzo (primo, secondo, contorno, dolce, acqua e caffè).

Dalla tariffa sono ecluse: bibite alcoliche o particolari e le spese di trasferimento in autobus o treno.

Per chi sceglie di partecipare con mezzi propri escludendo il pranzo in ristorante il costo è di 30 euro per la visita a due chiese e 50 euro per il tour completo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@studiovacchini.ch.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.oskarboldre.com