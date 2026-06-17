Tradate ricorda don Giuseppe Noli e Cecilia Filippini con una Santa Messa all’Agorà Regina Pacis

Sabato 20 giugno un momento di preghiera e di memoria per ricordare due figure che hanno lasciato un segno profondo nella comunità e nel volontariato locale

Un momento di preghiera e di memoria per ricordare due figure che hanno lasciato un segno profondo nella comunità e nel volontariato locale. Sabato 20 giugno, ore 20.30, all’Agorà Regina Pacis di Tradate, in via Broggi all’angolo con via Monte Chiaro, si terrà la tradizionale Santa Messa in ricordo di don Giuseppe Noli e Cecilia Filippini.

La celebrazione sarà presieduta dal prevosto di Tradate, don Fabio, e rappresenterà un’occasione per ritrovarsi insieme nel luogo fortemente voluto da Cecilia Filippini, uno spazio che negli anni è diventato punto di incontro e condivisione.

«Don Giuseppe Noli e Cecilia Filippini sono stati due figure fondamentali per il Caenaculum Onlus, associazione di volontariato che continua a portare avanti i valori e l’impegno che hanno caratterizzato la loro vita – spiegano gli organizzatori -. L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno conosciuto don Giuseppe e Cecilia, ma anche a chi desidera partecipare a un momento di raccoglimento e gratitudine, ricordando il loro esempio e i tanti momenti condivisi con la comunità».