Tradate, Villa Castiglioni Fisogni apre le porte al pubblico: due giorni tra museo, musica e sapori

Sabato 13 e domenica 14 giugno un programma ricco all’interno della storica villa con parco di via Bianchi: banco gastronomico, musica e dj set ma anche le visite guidate gratuite al Museo Fisogni

Un fine settimana all’insegna della cultura, del divertimento e della buona cucina nella suggestiva cornice di Villa Castiglioni Fisogni a Tradate. Sabato 13 e domenica 14 giugno la storica dimora di via Giacomo Bianchi 25B ospiterà infatti “Museo Fisogni Open”, un evento aperto a tutti con ingresso gratuito.

Per due giorni il complesso, immerso in un parco secolare, si trasformerà in uno spazio dedicato alle famiglie, ai gruppi di amici e a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata all’aria aperta tra attività culturali e intrattenimento. Protagonista dell’iniziativa sarà naturalmente il Museo Fisogni, celebre per la sua straordinaria collezione legata alla storia delle stazioni di servizio e delle pompe di benzina. Le visite guidate saranno organizzate ogni 60 minuti nelle fasce orarie dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, sia nella giornata di sabato sia in quella di domenica.

Accanto all’offerta culturale non mancheranno le proposte gastronomiche. I visitatori troveranno stand dedicati alla ristorazione con barbecue, panini gourmet, friggitoria espressa, gelato artigianale, birre artigianali e un’area cocktail lounge.

Il programma prevede inoltre musica dal vivo e dj set per accompagnare le due giornate, mentre per i più piccoli sarà allestita un’area dedicata con giochi gonfiabili, giostre e spettacoli di magia. Gli organizzatori sottolineano inoltre che saranno benvenuti anche gli amici a quattro zampe.

L’evento si svolgerà dalle 11 alle 24 in entrambe le giornate e rappresenta un’occasione per scoprire uno dei luoghi più particolari del territorio tradatese, unendo la visita al museo a momenti di svago e convivialità in una cornice di grande fascino.