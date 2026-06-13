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Canton Ticino

Tragedia a Maggia, 60enne muore dopo una caduta durante lavori di pulizia

L’incidente in una zona impervia. L’uomo è deceduto sul colpo nella serata di venerdì 12

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Infortunio mortale nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 12 giugno) ai Monti Rings Zora, nel territorio di Maggia, in Canton Ticino.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia Cantonale, poco dopo le 18 un uomo di 60 anni, cittadino svizzero domiciliato nella regione, è rimasto vittima di una caduta mentre stava eseguendo lavori di pulizia in una zona particolarmente ripida.

Stando a una prima ricostruzione degli accertamenti effettuati dagli inquirenti, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio precipitando lungo il pendio. L’allarme ha fatto scattare l’intervento degli agenti della Polizia cantonale e dei soccorritori della Rega, giunti sul posto per prestare assistenza.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il 60enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La Polizia cantonale ha avviato gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026
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