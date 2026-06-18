Tragedia tra Rescaldina e Uboldo: morto un ciclista travolto da un mezzo pesante
Il tragico scontro è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 527 nella zona di confine con il territorio di Uboldo e per la vittima non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi
Un tragico incidente stradale si è consumato nella mattinata di oggi, giovedì 18 giugno, lungo la strada statale 527 a Rescaldina, nella zona di confine con il comune di Uboldo. Un ciclista di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo pesante. L’allarme è scattato in codice rosso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
La dinamica del sinistro al confine con Uboldo
Secondo le informazioni emerse sulla dinamica del sinistro, il ciclista stava percorrendo l’arteria stradale quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, è stato investito dal veicolo pesante che procedeva lungo la stessa direttrice. La strada è stata chiusa per permettere alle forze dell’ordine di fare i rilievi.
I soccorsi sul posto e il decesso del ciclista
La centrale operativa di Areu ha mobilitato immediatamente i soccorsi in codice rosso, inviando sul luogo dell’incidente un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso per velocizzare le operazioni di ospedalizzazione. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, le ferite riportate dal ciclista si sono rivelate fatali e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo sul posto.
Rilievi affidati alle forze dell’ordine
Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante, un uomo per il quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità nel tratto interessato e ricostruire con esattezza l’esatta dinamica del tragico scontro.
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