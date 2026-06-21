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Tragedia a Senago: un’auto con nove giovani a bordo si ribalta nel Villoresi. Tre morti e sei feriti

Un veicolo con nove occupanti è finito nelle acque del canale Villoresi poco dopo le 5 del mattino. Imponente l’intervento dei soccorritori, con elisoccorso, vigili del fuoco e numerosi mezzi di emergenza

Generico 15 Jun 2026

Gravissimo incidente stradale all’alba di domenica 21 giugno a Senago, nel Milanese. Secondo le prime ricostruzioni un’auto con nove persone a bordo è uscita di strada e si è ribaltata nelle acque del canale Villoresi lungo via per Cesate. Il bilancio provvisorio è di tre vittime e sei feriti.

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Tragedia a Senago: un'auto con nove giovani a bordo si ribalta nel Villoresi
Tragedia a Senago: un'auto con nove giovani a bordo si ribalta nel Villoresi
Tragedia a Senago: un'auto con nove giovani a bordo si ribalta nel Villoresi
Tragedia a Senago: un'auto con nove giovani a bordo si ribalta nel Villoresi

L’allarme è scattato poco prima delle 5:15. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, due automediche, sei ambulanze, i vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Rho. Le operazioni di soccorso e di recupero sono ancora in corso.

Tra le tre vittime accertate figura un ragazzo di 17 anni. Una seconda persona deceduta è una donna di cui non è stata ancora resa nota l’età. Una terza vittima, al momento non identificata, è stata individuata sommersa nelle acque del canale ed è in fase di recupero.

Gli altri sei occupanti del veicolo, ragazzi e ragazze di età compresa indicativamente tra i 17 e i 19 anni, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Le loro condizioni vengono valutate dai sanitari.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

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Pubblicato il 21 Giugno 2026
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