Varese News

Varese Laghi

Tragedia di Maccagno, la Procura dispone nuove consulenze: si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente

Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Sara Vetrano, 16 anni. Migliorano le condizioni delle due ragazze ricoverate, mentre resta grave uno dei giovani coinvolti nell’investimento

carabinieri domodossola

Proseguono senza sosta le indagini della Procura della Repubblica di Varese per chiarire ogni aspetto del drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 7 giugno a Maccagno con Pino e Veddasca, nel quale ha perso la vita Sara Vetrano, 16 anni, e sono rimasti feriti altri quattro giovani che si trovavano con lei al momento dell’impatto.

L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità del conducente del veicolo coinvolto. Nella giornata odierna la Procura ha conferito gli incarichi per l’esecuzione degli accertamenti medico-legali sul corpo della giovane vittima, sui ragazzi rimasti feriti e sull’indagato.

Un passaggio ritenuto fondamentale per raccogliere elementi utili a comprendere le conseguenze dell’impatto e il quadro complessivo della vicenda. La prossima settimana saranno inoltre affidati gli incarichi ai consulenti tecnici che si occuperanno delle analisi cinematiche e degli accertamenti tossicologici, indispensabili per ricostruire le modalità dell’incidente e verificare eventuali condizioni che possano aver influito sulla condotta di guida.

Sul fronte delle condizioni sanitarie dei giovani coinvolti arrivano intanto alcuni segnali incoraggianti. Secondo quanto comunicato dalla Procura, si registrano miglioramenti per le due ragazze ricoverate negli ospedali di Monza e Varese. Restano invece critiche le condizioni di uno dei due ragazzi del gruppo, tuttora ricoverato all’Ospedale di Circolo di Varese.

È stato invece dimesso il secondo giovane coinvolto nell’incidente, che ha riportato lesioni giudicate lievi dai sanitari.

Nel frattempo la comunità continua a stringersi attorno alla famiglia di Sara Vetrano. La salma della sedicenne si trova ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria e, al momento, non è stata fissata la data dei funerali, che sarà definita una volta completati gli accertamenti disposti dalla Procura.

La tragedia ha profondamente colpito l’intero territorio dell’Alto Varesotto, dove resta forte l’attesa per conoscere le cause che hanno portato a uno degli incidenti più gravi degli ultimi anni nella zona.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.