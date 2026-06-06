Tragico schianto nella notte a Canobbio: auto vola in una scarpata, morto il conducente

Grave incidente stradale con esito letale nella notte appena trascorsa nel Luganese. Poco dopo le ore 00:15 di sabato 6 giugno 2026, un automobilista che stava percorrendo via Tesserete in direzione dell’omonimo comune ha perso la vita a seguito di una violenta uscita di strada.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti comunicata dalla Polizia cantonale, il conducente stava affrontando una curva a sinistra quando, per cause che l’inchiesta ufficiale dovrà stabilire, ha perso il controllo della propria vettura. Il mezzo ha deviato la sua corsa fuori dalla carreggiata, precipitando nel vuoto lungo il fondo di una scarpata e arrestandosi a circa 100 metri di distanza dalla sede stradale soprastante.

L’allarme ha mobilitato una massiccia macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalle pattuglie della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Nord, i Pompieri di Lugano e l’équipe sanitaria della Croce Verde di Lugano. Una volta raggiunto l’abitacolo sul fondo del dirupo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, causato dalle lesioni troppo gravi riportate nell’impatto.

Le autorità elvetiche fanno sapere che l’identificazione formale della vittima non è al momento ancora stata possibile. Per permettere le complesse operazioni di recupero del mezzo, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi tecnici da parte degli specialisti del Reparto sinistri, la strada cantonale è stata provvisoriamente chiusa al traffico veicolare per diverse ore e la circolazione è stata deviata su percorsi alternativi.