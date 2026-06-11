Trasporto scolastico nei quartieri: iscrizioni aperte fino al 15 giugno per le linee speciali
Il Comune di Varese ricorda le scadenze e le tratte dedicate per raggiungere i diversi plessi cittadini. Attivo anche il collegamento temporaneo in attesa del nuovo Polo di San Fermo
‘è tempo ancora fino al 15 giugno per le famiglie varesine che hanno la necessità di iscrivere i propri figli al servizio di trasporto scolastico dedicato. Si tratta delle speciali linee bus organizzate direttamente dal Comune di Varese per garantire il collegamento diretto tra alcuni specifici quartieri periferici e i rispettivi plessi scolastici di riferimento.
Gli uffici dei Servizi educativi di Palazzo Estense hanno confermato la mappa delle direttrici che saranno coperte dal servizio per favorire la mobilità studentesca e venire incontro alle esigenze di conciliazione dei tempi delle famiglie.
Le tratte e le scuole interessate
Il piano dei bus scolastici comunali prevede nello specifico cinque grandi direttrici di collegamento:
Da Calcinate Orrigoni alla scuola secondaria Vidoletti
Da Bizzozero alla scuola secondaria Anna Frank
Dalla ex scuola Canziani alla scuola primaria S.G. Bosco
Da Calcinate del Pesce – Lissago fino alla scuola primaria Fermi
Dalla Don Rimoldi alla scuola Cairoli
La nota sul Polo di San Fermo: Per quanto riguarda quest’ultima tratta (Don Rimoldi – Cairoli), l’amministrazione comunale precisa che il servizio bus rimarrà attivo con queste modalità temporanee fino all’attesa apertura del nuovo Polo scolastico di San Fermo.
Come presentare la domanda
Per procedere con le iscrizioni o per richiedere informazioni dettagliate su orari, tariffe e modalità di erogazione del servizio, le famiglie interessate possono stringere i tempi e mettersi direttamente in contatto con gli uffici comunali preposti attraverso i canali dedicati:
Contatto telefonico: Ufficio Servizi Educativi – 0332.255001
Contatto email: trasporti.educativi@comune.varese.it
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