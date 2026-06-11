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Trasporto scolastico nei quartieri: iscrizioni aperte fino al 15 giugno per le linee speciali

Il Comune di Varese ricorda le scadenze e le tratte dedicate per raggiungere i diversi plessi cittadini. Attivo anche il collegamento temporaneo in attesa del nuovo Polo di San Fermo

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‘è tempo ancora fino al 15 giugno per le famiglie varesine che hanno la necessità di iscrivere i propri figli al servizio di trasporto scolastico dedicato. Si tratta delle speciali linee bus organizzate direttamente dal Comune di Varese per garantire il collegamento diretto tra alcuni specifici quartieri periferici e i rispettivi plessi scolastici di riferimento.

Gli uffici dei Servizi educativi di Palazzo Estense hanno confermato la mappa delle direttrici che saranno coperte dal servizio per favorire la mobilità studentesca e venire incontro alle esigenze di conciliazione dei tempi delle famiglie.

Le tratte e le scuole interessate

Il piano dei bus scolastici comunali prevede nello specifico cinque grandi direttrici di collegamento:

Da Calcinate Orrigoni alla scuola secondaria Vidoletti

Da Bizzozero alla scuola secondaria Anna Frank

Dalla ex scuola Canziani alla scuola primaria S.G. Bosco

Da Calcinate del Pesce – Lissago fino alla scuola primaria Fermi

Dalla Don Rimoldi alla scuola Cairoli

La nota sul Polo di San Fermo: Per quanto riguarda quest’ultima tratta (Don Rimoldi – Cairoli), l’amministrazione comunale precisa che il servizio bus rimarrà attivo con queste modalità temporanee fino all’attesa apertura del nuovo Polo scolastico di San Fermo.

Come presentare la domanda

Per procedere con le iscrizioni o per richiedere informazioni dettagliate su orari, tariffe e modalità di erogazione del servizio, le famiglie interessate possono stringere i tempi e mettersi direttamente in contatto con gli uffici comunali preposti attraverso i canali dedicati:

Contatto telefonico: Ufficio Servizi Educativi – 0332.255001

Contatto email: trasporti.educativi@comune.varese.it

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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