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Travolto e sbalzato mentre lavora al verde pubblico a Solbiate Arno: grave un uomo di 63 anni

Il grave incidente si è verificato nella mattinata di martedì 16 giugno in viale Europa dove l'operaio stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione ai bordi della strada

Investito a Solbiate Arno, grave operaio di 63 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di martedì 16 giugno a Solbiate Arno. Un uomo di 63 anni è stato investito da un’automobile mentre era intento a svolgere lavori di manutenzione comunali. L’uomo, un operaio del verde di 63 anni che stava lavorando ai bordi della carreggiata, ha riportato ferite molto serie ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

La dinamica dell’investimento in viale Europa

L’allarme è scattato intorno alle ore 10:00 in viale Europa, nel tratto di strada che si trova a poca distanza dal cimitero cittadino. Secondo le prime informazioni raccolte, l’operaio stava eseguendo alcuni interventi di cura della vegetazione a lato della via quando è stato travolto. Il veicolo lo ha colpito sul fianco e, a causa del violento impatto, l’uomo è stato sbalzato nel terrapieno adiacente alla carreggiata.

L’intervento dei soccorritori sul posto

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente in codice rosso. Sul luogo sono intervenute tempestivamente due ambulanze del servizio sanitario insieme a un’auto medica per prestare le prime cure sul posto al sessantatreenne. Le condizioni dell’operaio sono apparse subito critiche ai sanitari, che ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Sotto choc invece la ragazza di 27 anni alla guida dell’auto.

Forze dell’ordine e vigili del fuoco in azione

Oltre al personale medico, in viale Europa sono giunti i carabinieri della compagnia di Gallarate, stazione di Albizzate. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi previsti dalla legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026
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