Tre appuntamenti nel lunedì di Radio Materia: donne protagoniste e l’associazione Stare Bene Insieme

Tre appuntamenti per ricominciare bene la settimana con Radio Materia. Alle 13,30 tornano le 0048 con una nuova storia, alle 16,30 ospitiamo Stefano Bottelli e Stare Bene Insieme Aps a Soci All Time e alle 18 avremo il Coro Vintage del Cfm di Gavirate a Chi l’avrebbe mai detto.

13,30 0048 Mission is possible

Oggi sarà Tania a raccontarsi con una nuova storia di rinascita dalla malattia. Anche lei fa parte di questo gruppo straordinario di donne che lottano contro il cancro e regalano sorrisi e buon umore a chiunque le incontri sulla propria strada.

16,30 Soci Al Time

Nella trasmissione in collaborazione con CSV Insubria avremo Stefano Bottelli di Stare Bene Insieme Aps, associazione che da diversi anni favorisce l’invecchiamento attivo della popolazione anziana. Questa realtà, riconosciuta anche a livello europeo, è coinvolta in diversi progetti come la Palestra a cielo aperto e nelle iniziative dell’amministrazione di Busto Arsizio a favore degli anziani.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

In studio ci abbiamo preso gusto con la musica ed ecco che dopo il duo BPM a note lente e i giovanissimi Lavorincorso oggi ospitiamo il coro Vintage del CFM di Gavirate.