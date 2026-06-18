Tre campionati italiani sulle acque della Schiranna: antipasto corposo in vista degli Europei

È un vero e proprio “antipasto” dei prossimi Europei (31 luglio – 2 agosto) il Campionato Italiano di canottaggio dedicato alle categorie Under 23, Under 17 ed Esordienti che andrà in scena nel prossimo fine settimana sulle acque della Schiranna. La macchina organizzativa di Varese Rowing utilizzerà la manifestazione tricolore come rodaggio per il grande evento stagionale a cui manca meno di un mese e mezzo.

Tra sabato 20 e domenica 21 giugno arriveranno a Varese 108 società provenienti da 13 regioni per un totale di oltre 1.300 atleti, un terzo dei quali sono ragazze. La parte del leone è appannaggio della categoria U17 – oltre metà del totale iscritti – mentre i titoli in palio sono in totale 32. «Numeri importanti che siamo pronti a gestire al meglio – spiega alla vigilia Paolo Consonni, presidente della Canottieri Varese – Il nostro impegno è costante per risultare sempre all’altezza. Abbiamo fortemente voluto questo campionato perché rappresenta il cuore pulsante del canottaggio».

Come di consueto, l’arrivo degli eventi remieri alla Schiranna è frutto di un gioco di squadra che coinvolge anche le istituzioni. Non a caso la presentazione è stata aperta da un videomessaggio di Federica Picchi, sottosegretario allo sport di Regione Lombardia che ha ricordato sia la qualità del bacino di Varese sia il fatto che la Lombardia è il territorio con il maggior numero di tesserati di questo sport.

Supporto confermato anche dalla Camera di Commercio attraverso Anna Deligios, segretario generale dell’ente: «Il canottaggio è una realtà in costante crescita e i Campionati Italiani sono un evento che abbiamo finanziato con gioia perché rappresentano una sort di “catalogo” per il nostro territorio. Tra le priorità abbiamo quella della attrattività residenziale mentre il turismo è cresciuto del 7-8% nei primi mesi dell’anno». Sempre a livello locale, per il Comune è intervenuto l’assessore allo Sport, Stefano Malerba: «Risultati del genere arrivano grazie a tre componenti fondamentali: strutture straordinarie, competenza organizzativa e sostegno convinto degli enti locali».

Sul lato sportivo ha parlato invece il consigliere regionale della Federazione, Leonardo Binda: «La realtà di Varese è ormai maestra su come si organizzano eventi regionali, nazionali e internazionali. Un pacchetto completo, che unisce l’eccellenza in acqua a quella extra-sportiva, deve essere esportato come modello. La Federazione è orgogliosa di Varese e continuerà a sostenerla con entusiasmo».

L’organizzazione intanto è rodata a puntino: Claudio Minazzi ha ricordato il “peso” dei volontari nell’economia della manifestazione: «Tutto ciò che vedete sul lago e fuori è grazie a loro. Diamo sempre il massimo per alzare costantemente lo status qualitativo e l’accoglienza di Varese». «I ringraziamenti a tutte le realtà sono d’obbligo – prosegue il direttore generale Pierpaolo Frattini: «Nonostante la nostra consolidata esperienza, unire tutti i fili è sempre complesso: per questo la macchina organizzativa conterà sul prezioso aiuto di oltre cento volontari. Sul piano agonistico giochiamo in casa e schieriamo una squadra importante con il maggior numero di atleti: l’augurio è di fare bene. Ricordo che l’evento è interamente gratuito e aperto a tutti i cittadini».