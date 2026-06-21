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Tre elicotteri tra Borgo Ticino e Oleggio nella serie di operazioni dei carabinieri

Il bilancio dell'operazione anticrimine dei Carabinieri tra terra e cielo nei boschi e nei centri della provincia piemontese

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I confini boschivi e i centri urbani de Novarese sono rimasti sotto il controllo serrato dei Carabinieri attraverso l’operazione straordinaria di polizia giudiziaria denominata «Aria Nuova». I militari del Comando Provinciale di Novara, affiancati dai reparti del 3º Reggimento Lombardia e del 1º Reggimento Piemonte, hanno presidiato il territorio tra il 15 e il 20 giugno. L’azione, programmata seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura, ha impiegato 244 carabinieri, 12 operatori della Polizia Locale di Oleggio, Trecate e Alessandria, 109 veicoli e 3 elicotteri.

L’equipaggio di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio e una squadra dei Carabinieri Cacciatori Eliportati «Calabria» hanno monitorato la fitta vegetazione a Borgo Ticino. L’osservazione aerea ha permesso di individuare e arrestare in flagranza due persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Oleggio hanno identificato due giovani ritenuti responsabili di un’aggressione avvenuta ad aprile contro i gestori e gli avventori di un locale della città. Le immagini dell’episodio, diffuse sulla piattaforma social «Welcome to Favelas», mostrano il lancio di grossi blocchi di pietra contro le vetrate e di sedie del dehor verso i clienti, oltre a minacce e offese. I due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Novara. Uno di loro, insieme a un altro soggetto, è ritenuto l’autore di due rapine commesse nei mesi scorsi in una tabaccheria a Bellinzago Novarese e ai danni di un minorenne a Oleggio; per entrambi è scattata la custodia cautelare in carcere.

I servizi di pattugliamento hanno portato all’arresto in flagranza a Trecate di tre cittadini di origine pakistana, irregolari sul territorio nazionale, per una rapina aggravata in un minimarket etnico. A Marano Ticino i militari hanno invece sequestrato in un’abitazione oltre 50 cartucce a salve e 20 cartucce calibro 12, denunciando il detentore. Il bilancio complessivo dell’attività registra 45 veicoli controllati, 312 persone identificate, 10 arresti, 7 denunce in stato di libertà e il sequestro di 70 munizioni, armi da taglio e sostanze stupefacenti.

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Pubblicato il 21 Giugno 2026
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