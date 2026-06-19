Tre giorni di festa a Avigno: l’oratorio celebra i trent’anni di “Avignofest”

Un traguardo importante per il rione di Avigno a Varese. Nel fine settimana prende il via l’edizione 2026 di “Avignofest”, la festa patronale organizzata presso l’oratorio di via Astico 14 che quest’anno festeggia i suoi primi 30 anni di storia. La manifestazione, curata dalla Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata, propone tre giorni consecutivi di appuntamenti tra socialità, musica dal vivo e stand gastronomici.

Di seguito il programma completo dell’evento dettagliato nella locandina:

Venerdì 19 giugno

Ore 19:00: Apertura delle cucine.

Ore 20:00: Serata musicale interamente curata dal gruppo giovani MAMI.

Sabato 20 giugno

Ore 15:30: Torneo di burraco (per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Paola al 333.3318773 o Andreina al 333.4342197).

Ore 18:00: Apertura dei banchi e delle bancarelle degli hobbisti.

Ore 19:00: Apertura delle cucine.

Ore 20:00: Intrattenimento musicale dal vivo con il gruppo “The Moochers”.

Domenica 21 giugno

Ore 10:30: Apertura delle bancarelle degli hobbisti.

Ore 11:00: Celebrazione della Santa Messa all’aperto.

Ore 12:00: Apertura della cucina (attiva continuativamente fino a dopo cena).

Ore 14:30 – 17:30: Spazio ai “Giochi di una volta”, un momento di animazione pensato sia per i grandi che per i bambini.

Ore 18:00 – 19:00: Esibizione e spettacolo acrobatico a cura dei “Truzzi Volanti”.

Ore 20:00: Serata musicale in compagnia del complesso “Elisir”.

Ore 22:00: Chiusura della manifestazione con l’estrazione dei biglietti della lotteria locale.

Informazioni utili

Per tutta la durata della festa sarà attivo il servizio ristoro. Il banco gastronomico aprirà alle ore 19:00 nelle giornate di venerdì e sabato, mentre domenica la cucina sarà operativa già a partire da mezzogiorno per il pranzo e proseguirà fino alla serata. Per richiedere ulteriori informazioni è disponibile l’indirizzo e-mail ufficiale: avignofest@gmail.com.