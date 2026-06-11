Tre giorni di festa al Redentore per i 30 anni del Real Busto

Tre giorni di festa per celebrare un traguardo importante. Dal 12 al 14 giugno l’Asd Real Busto spegnerà le trenta candeline con una manifestazione speciale all’Oratorio del Redentore di Busto Arsizio, in via Tommaso Rodari 25, dove si alterneranno appuntamenti sportivi, momenti istituzionali, intrattenimento e occasioni di ritrovo per tutta la comunità.

Fondata nel 1996, la società sportiva bustocca festeggia infatti il proprio trentennale con un programma pensato per coinvolgere atleti, famiglie, sostenitori e amici che in questi anni hanno accompagnato il percorso del club. La festa prenderà il via venerdì 12 giugno alle 20.30 con la tradizionale cena dedicata agli sponsor, un momento di ringraziamento per le realtà che sostengono l’attività dell’associazione.

Il cuore della manifestazione sarà però nel fine settimana. Sabato 13 giugno si partirà alle 15 con le finali del torneo di volley, seguite alle 16.30 da un’amichevole di calcio Under 14. Alle 19 spazio alla sfida celebrativa tra la formazione “Real All Time” e la “Real Twentysix”, incontro che metterà di fronte protagonisti di diverse generazioni della storia biancorossa. Alle 21 il presidente Fausto Paganini rivolgerà il proprio saluto ai presenti, prima di lasciare spazio allo spettacolo di cabaret con i comici di Zelig Riky Bokor e Roberto De Marchi.

Anche domenica 14 giugno sarà all’insegna dello sport. Alle 15 sono in programma le finali del torneo di volley, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo le squadre giovanili di calcio per due amichevoli: alle 16 l’Under 10 e alle 17.30 l’Under 12. A chiudere la manifestazione sarà una partita di basket prevista per le 18.30.

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attiva un’area food con stand gastronomico, griglieria e bar dell’oratorio. Gli spazi ristoro apriranno ogni giorno dalle 15, offrendo un punto di incontro per accompagnare le attività sportive e gli spettacoli.